Maroc: Le GP du Festival méditerranéen cinéma et immigration d'Oujda attribué au film "Les hommes d'argile"

A rappeler que le festival avait rendu hommage lors de la cérémonie d'ouverture à deux autres cinéastes marocains établis en Belgique, à savoir Youness Lahri et Hafid Stitou, et ce, pour les efforts déployés dans la promotion de la culture marocaine à l'étranger. Organisée par l'Association solidarité pour le développement et l'immigration, cette 7ème édition s'inscrit dans le cadre des activités culturelles célébrant l'événement "Oujda capitale de la culture arabe pour l'année 2018", qui est placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI. Au total, sept films représentant des pays du pourtour méditerranéen étaient en lice dans la compétition officielle de la 7ème édition.

La cérémonie de clôture a été marquée aussi par l'hommage rendu à Rachid El Ouali et Nezha Regragui en guise de reconnaissance de leur apport à la scène cinématographique et artistique marocaine.

