Ile Maurice: Aviation - Air Mauritius se dote de son cocktail

Après la chanson générique, c'est mainte- nant un «cocktail signature» que la compagnie d'aviation nationale a décidé de s'offrir. Après un concours, c'est la création du barman Emmanuel Salmine qui a été retenue.

Les couleurs du quadricolore y sont présentes. Les ingrédients sont locaux. «Sky Happiness», le nom du cocktail gagnant, a été choisi par un jury composé du Food and Beverage Coordinator et la Training Officer de l'école hôtelière sir Gaëtan Duval et de la consultante de l'école Vatel Mauritius.

«La compagnie veut promouvoir l'ADN mauricien à travers ses offres. Ainsi, Emmanuel Salmine, a remporté deux billets aller-retour pour Paris. Le cocktail sera adapté afin de l'intégrer encore plus dans l'environnement de la compagnie et sera servi à l'Amedée Maingard Lounge et dans le business class des vols partant de Maurice. Le lancement officiel de cette nouvelle mixture se fera dans les prochaines semaines. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a eu des changements au niveau de l'intérieur de cabines et des uniformes entre autres. Tout reflète la mauricianité et l'hospita- lité mauricienne», a déclaré Somas Appavou, Chief Executive Officer, lors de la cérémonie pour annoncer le gagnant samedi dernier à l'école hôtelière sir Gaëtan Duval.

Le concours avait été lancé le 10 août dernier et 10 finalistes avaient été retenus. Lors de la finale, ils ont dû expliquer le choix de leurs ingrédients et ont aussi démontré leur connaissance en mixtures et dosages. Dharamdev Samoburthia a décroché le deuxième prix avec son cocktail «Currycocotini» et le «High Flyer Delight» de Roshun Nehru a obtenu le troisième prix