Ile Maurice: Port-Louis - Une ado enceinte, son copain arrêté

Elle a 14 ans, est en grade 9 (ex-Form III) et est enceinte de six mois et demi. Ce cas a été soumis à la Child Development Unit (CDU) et à la police de Roche-Bois, lorsque la jeune fille s'est rendue à l'hôpital pour suivre des traitements de grossesse. L'adolescente a porté plainte récemment contre son copain, un aide-chauffeur de camion de 24 ans. Ce dernier a été arrêté hier et une charge provisoire de sexual intercourse with minor under 16 pèse sur lui.

En compagnie d'un employé de la CDU, l'adolescente, qui fréquente un collège d'État, s'est rendue au poste de police de Roche-Bois. Elle a expliqué qu'il y a plusieurs mois, elle a fait la connaissance de l'aide-chauffeur qui habite dans cette localité. Elle a ajouté qu'ils ont à plusieurs reprises eu des relations sexuelles, au domicile du jeune homme. D'ailleurs, elle a fait ressortir que lundi dernier, elle s'est de nouveau rendue chez lui pour avoir des relations sexuelles.