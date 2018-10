Ile Maurice: Bilan financier - Croissance de 3,8 % pour le groupe CIEL

Le segment hôtelier est en nette progression avec SUN Ltd. Le pôle finance continue également d'afficher des résultats positifs. Mais le textile accuse, lui, une baisse de rentabilité.

Le chiffre d'affaires du groupe CIEL a progressé de 9 % au cours de son année financière se terminant au 30 juin. Il a grimpé de Rs 20,7 milliards à Rs 22,6 milliards. Le groupe CIEL affiche également une croissance de 3,8 % au terme de l'année écoulée. L'EBITA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) a généré un résultat net de près de Rs 1,1 milliard contre Rs 1,12 milliard pour la même période l'année dernière.

Cependant, la direction du groupe souligne que les résultats financiers de 2018 ne peuvent être comparés à ceux de l'année précédente. Elle explique qu'il y a eu l'acquisition de l'hôpital Wellkin dans le portefeuille de The Medical and Surgical Centre Limited en janvier 2017, la fermeture du Kanuhura Resort and Spa au sein de SUN Limited jusqu'en décembre 2016 et de la montée de CIEL au capital de CIEL Textile, passant de 56,31 à 88,48 % en août 2017.

Commentant le bilan de CIEL, Jean-Pierre Dalais, Group Chief Executive, affirme que les résultats montrent une nette progression du cluster hôtelier avec SUN Ltd alors que le pôle finance continue d'afficher des résultats positifs. «Nous subissons cependant une moins bonne performance du textile cette année qui a été confronté à des facteurs macroéconomiques difficiles, une montée en puissance de nouvelles usines et une certaine diminution de ses marges. Nos récents investissements stratégiques et nos efforts opérationnels porteront leurs fruits dans le moyen terme et nous sommes confiants qu'ils contribueront à accroître notre rentabilité.»

Résultats segmentés

La baisse de rentabilité de Ciel Textile Ltd par rapport à l'année précédente est due à une plus faible contribution de son segment Woven. La performance du pôle a souffert en raison de la baisse de compétitivité de son activité dans la région (Maurice - Madagascar), notamment dans un environnement où la forte concurrence des marchés pèse sur les marges. La suppression des subventions à l'exportation en Inde et la faiblesse du dollar américain au début de l'exercice ont également affecté les résultats. Les activités du secteur Knits (tricot) en Inde et le segment Knitwear (bonneterie) dans la région (Madagascar) restent déficitaires. Cependant, les volumes et la productivité de ces usines s'améliorent, et les perspectives sont encourageantes dans un environnement qui reste difficile.

En ce qui concerne le pôle Hotels & Resorts, SUN s'est redressé financièrement par rapport à l'année précédente en enregistrant un bénéfice après impôts de Rs 194 millions (perte de Rs 112 millions en 2017). Avec la réouverture de tous ses hôtels rénovés, le chiffre d'affaires de SUN a augmenté de 12 % comparativement à l'année précédente. Des mesures ont été mises en œuvre pour remédier aux difficultés du Kanuhura aux Maldives, qui a rouvert fin décembre 2016.

Le pôle Agro & Property a, lui, été affecté par les activités locales d'Alteo qui ont été impactées par la baisse du prix du sucre à l'exportation. Les résultats sont également inférieurs par rapport à l'année précédente en raison de la baisse du prix du sucre et le manque de canne à sucre au Kenya.

Ces éléments négatifs ont été cependant atténués par les performances des activités en Tanzanie, par les plus-values favorables provenant de la vente de terrains ainsi que par la nette amélioration de la performance de son pôle immobilier. L'année précédente, les résultats du pôle Agro & Property avaient bénéficié de gains non récurrents liés à la réévaluation foncière pour une valeur de 226 millions de roupies.

Autre pôle est celui de la santé. Celui-ci, bien que toujours déficitaire, affiche des progrès au vu de l'année précédente. La performance de cette année, selon la direction, a été soutenue par l'amélioration des résultats de The Medical and Surgical Centre Limited, où le redressement de Wellkin est en bonne voie. Les résultats financiers de l'année dernière avaient été affectés par la dépréciation partielle de son investissement au Nigeria à hauteur de Rs 138 millions.