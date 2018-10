Une enfant a souffert en silence d'abus sexuels pendant des années. À 21 ans, elle a déposé en cour pour raconter que Top 5 vous avez ratées son oncle avait commis des attouchements sur elle.

Jeudi, celui-ci a été reconnu coupable sous trois accusations de causing a child to be sexually abused by him. En cour intermédiaire, la magistrate Razia Jannoo-Jaunbocus a établi qu'il avait abusé de sa nièce entre 2005 et 2012.

La sentence sera prononcée à une date ultérieure. Les faits se sont produits à Crève-Cœur où la fille habitait tantôt chez ses parents, tantôt chez sa grand-mère, où vivaient également son oncle et sa tante. Hormis les attouchements, la plaignante a fait part d'un autre incident. «Lorsque je prenais ma douche, il m'a filmée et après que j'ai relaté l'incident à ma tante, il a présenté des excuses et a effacé l'enregistrement vidéo», dit-elle. Mais la tante, qui a donné sa version en cour, a démenti les allégations. La magistrate a trouvé que la victime s'est montrée cohérente et crédible lorsqu'elle a raconté l'incident d'attouchements produit en 2005. «À l'époque, je ne comprenais pas ce qui se passait.

Il a même tenté d'avoir des relations sexuelles avec moi et s'est empressé de prendre un préservatif mais il s'est sauvé lorsque mon frère est arrivé», a témoigné la jeune fille. La victime a expliqué s'être murée dans le silence étant donné que son père était quelqu'un de violent et que personne dans sa famille ne voulait porter l'affaire à la police. «C'est ma mère qui a décidé de porter plainte après que mon fiancé lui a révélé ce qui s'était passé.» L'accusé avait retenu les services de Mes Yatin Varma et Poonum Sookun Teeluckdharry.