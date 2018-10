Congo-Brazzaville: Loisirs - Les ateliers-vacances du CCE se terminent en beauté

Après trois mois d'intenses activités, la 21e édition des ateliers-vacances organisée par le Cercle culturel pour enfants (CCE) a pris fin le 29 septembre par des activités ludiques et des spectacles vivants.

C'est en 1997 que le CCE a initié les ateliers vacances pour occuper les enfants par des activités saines. Cette année, les enfants ont été à l'école du théâtre, du conte, de la musique (flûte, chant et guitare), de la percussion, de la photographie, du dessin, de la gymnastique, du tricotage, du bricolage et de la cordonnerie. Les visites guidées, les causeries-débats, l'excursion, les jeux, les projections de films, la lecture ont meublé le calendrier des réjouissances enfantines.

Pour ce faire, de nombreux animateurs et personnes ressources ont apporté leur savoir-faire aux enfants. Roslan en flûte, Mboka studio en photo, Samuel Matoko en dessin, Marlène en gymnastique, Batas à la guitare, Barchaland au chant, Jules Le vent en cordonnerie, Tata Bouesso et Marie Bodar en conte, Maya Pouliguen en tricotage et Patrick Bantsimba à la percussion.

Ainsi, devant le public, les enfants ont fait la démonstration pratique des enseignements appris pendant les trois mois des vacances, sous les yeux du public ébahi.

Cette année, les ateliers vacances ont été aussi itinérants. Au siège du Samu Social Pointe-Noire et à celui du Groupe scolaire Les Mages, les enfants se sont produits sans oublier le spectacle de reconnaissance livré au domicile de l'éditrice Anne-Marie Kibongui, pour ses louables services rendus au CCE.

La prestation des flûtistes, l'exécution des mouvements gymniques, des accords de guitare, du conte Nduenga, de la pièce Tourbillon et de la percussion ont agrémenté l'activité.

C'est une prouesse que réalise chaque année le CCE en organisant cette activité, rendue possible en 2018 grâce à l'apport et à l'appui de Jean-Pierre Bouleké, Renatura, l'Institut français du Congo, l'association Yidika, le Cepac, Christian Ouyssika, Jean-Marie Damba, M. Zam, Justy Services, Espace 2us chez Maman Nina et secrétariat Video 45.