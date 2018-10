Congo-Brazzaville: Département des Plateaux - Que se passe-t-il dans la première circonscription de Gamboma ?

Selon cette source, ce dernier expliquait aux mandants les dispositions constitutionnelles relatives à l'incompatibilité, en précisant qu'un suppléant ne pouvait siéger que quand son titulaire est nommé à un poste incompatible à la fonction de député. Ainsi, a-t-il poursuivi, si le titulaire n'était plus à ce poste, le suppléant cessait de siéger à l'Assemblée nationale. Ce message aurait été édulcoré et mal perçu par Hugues Ngouelondélé pour qui Elault Bello Belard était en train de préparer le terrain pour son propre compte, dans la perspective des prochaines élections législatives.

