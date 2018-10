Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Les jeunes congolais appelés à s'imprégner des métiers de la terre

La ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga, a rappelé, le 29 septembre, la nécessité pour les jeunes d'apprendre « avec pragmatisme » des métiers du secteur agricole en s'inspirant du modèle rwandais.

Le Congo avait participé, les 20 et 21 août dernier à Kigali, la capitale du Rwanda, à la Conférence régionale initiée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Union africaine (UA) et le gouvernement rwandais. Placée sur le thème « Les jeunes dans l'agriculture comme solution pour mettre fin à la faim et à la pauvreté en Afrique : s'engager dans les technologies de l'information et de la communication ainsi que dans l'entrepreneuriat », cette conférence a connu la participation des jeunes évoluant dans le secteur agricole de plus de quarante pays africains.

De retour au pays, la délégation congolaise a organisé un symposium sur la restitution des conclusions issues de cette rencontre. En effet, cette restitution de Brazzaville visait, entre autres, à promouvoir un cadre d'échanges interactifs entre les jeunes sur les questions agropastorales et susciter un esprit d'éveil agropastoral en vue de promouvoir l'autosuffisance alimentaire au Congo. Ainsi, les participants au symposium ont suivi des témoignages des jeunes congolais qui émergent dans les métiers de l'agriculture.

Selon la ministre en charge des questions de jeunesse, la conférence de Kigali intègre la vision de l'agenda 2063 de l'UA qui place les jeunes au centre du développement de l'Afrique. L'objectif principal était, d'après Destinée Hermella Doukaga, la promotion des métiers du secteur agricole dans l'environnement juvénile, en favorisant les échanges entre les décideurs et partenaires afin d'établir un lien sur les connaissances et les meilleures pratiques. « (... ) la délégation congolaise de retour au pays, juge opportun de stimuler, à travers cet atelier de restitution, l'engagement et l'intérêt des jeunes pour l'agriculture comme solution durable pour l'éradication de la pauvreté en République du Congo. Car il est temps que la population en général, et les jeunes en particulier, s'imprègnent avec pragmatisme des métiers de la terre en s'inspirant du modèle rwandais », a-t-elle indiqué.

Le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, Anthony Ohemeng Boamah, a rappelé que la FAO encourage davantage les investissements publics et privés dans le secteur agro-alimentaire des services liés au marché. Cela pour attirer et maintenir les jeunes dans ce secteur afin de stimuler la création d'emplois et promouvoir un nouvel essor de ce secteur reconnu comme grand pourvoyeur d'emplois. « Aujourd'hui, l'on sait suffisamment que le facteur clé pour l'amélioration des perspectives d'emplois pour les jeunes dans le secteur de l'agriculture est l'accès au financement, à la formation à la terre, aux technologies de l'information et de la communication et l'accès au marché. Je suis convaincu que nous pouvons faire mieux ici en République du Congo », s'est-il exprimé, au nom de la représentante de la FAO au Congo, rappelant que la Conférence régionale de Kigali a permis à cette agence onusienne de repositionner la question de l'emploi des jeunes dans le secteur agricole en Afrique.

Recommandations et résolutions de Kigali

Les participants à la réunion de Kigali avaient, entre autres, recommandé aux gouvernements d'inclure les jeunes dans la planification, la conception et la formulation des politiques et d'injecter des investissements dans toute la chaîne des valeurs au niveau de l'agrobusiness. Ils devraient aussi renforcer les mécanismes d'octroi des finances ; appuyer les jeunes dans la création d'une plate-forme qui les réunit ; augmenter les technologies innovantes ; élargir les approches de renforcement des capacités afin de bien encadrer les jeunes ; élargir le réseau numérique pour le suivi et l'évaluation.

Avoir une politique agricole dirigée par des jeunes ; numériser la conférence ; appuyer la vision des jeunes par la formation ; renforcer l'environnement industriel ; accompagner les jeunes entrepreneurs ; valoriser l'image de l'agriculture sont les résolutions qui ont été prises par les participants.