Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - Le préfet et le maire lancent la nouvelle année scolaire à Pointe-Noire

La présence des élèves et surtout celle des enseignants qui ont démarré les premiers cours ont rassuré les deux autorités de la reprise effective des classes. Elles en ont profité pour prodiguer quelques conseils d'assiduité et de bonne conduite aux apprenants, afin de les mettre déjà dans le bain.

Aux lycées Victo- Augagneur et Poaty-Bernard, tout comme à l'école 30-mars et dans bien d'autres établissements scolaires qu'ils ont pu visiter, les deux autorités départementales ont constaté l'effectivité de la rentrée scolaire.

Afin de démarrer l'année scolaire de la meilleure des manières, le préfet de la ville et le député-maire ont sillonné plusieurs établissements et lancé officiellement la rentrée des classes.

Toutes les mesures ont été mises en place par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation pour permettre une bonne rentrée scolaire. Le personnel administratif et le corps enseignant ont répondu présents pour accueillir les élèves tôt le matin.

Finies les vacances, l'heure de la rentrée scolaire a sonné dans toute l'étendue du territoire national. Après trois mois de pause, les élèves ont repris le chemin de l'école dans la ville océane. Quelques larmes pour les plus petits mais surtout de la joie pour les plus grands de retrouver les amis.

