Tunisie: Dans les starting-blocks

La barre des 3.000 coureurs sera atteinte si on en croit les derniers chiffres en date. De multiples nationalités seront également de la partie. Run In Carthage devient ainsi, à l'instar des Foulées du Mégara, un espace de rencontres et de retrouvailles, un lieu de rendez-vous.

Aussi, énonciateur de la rentrée running en Tunisie, il s'agit d'un événement qui s'est transformé en une manifestation destinée à renouer avec le sport et le bien-être après le farniente de l'été.

S'alignant sur l'adage latin «un esprit sain dans un corps sain», le Run In Carthage se veut plus qu'une simple course. C'est une épreuve qui a le plaisir pour primat, le plaisir de jubiler en courant.

C'est la tâche à laquelle l'Association Mégara pour la Jeunesse, avec le soutien de la mairie de Carthage et de l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, s'attelle.

Du reste, à quelques jours de la course, le Run In Carthage a ses certitudes. Tout semble fin prêt par une équipe professionnelle, conduite par Riadh Ben Zazia, président du Comité d'organisation et grand passionné du marathon, qui s'applique à tout mettre en place pour le jour J.

Le modèle développé a accrédité l'idée selon laquelle la performance est, à juste titre, un devoir. Notamment face à tous les aléas qui ont surgi ces dernières années dans le sport tunisien. Les organisateurs s'étaient promis de se mettre tout en haut. Ils y croient à fond. D'une confirmation à l'autre, ils sont parvenus à optimiser tout ce qui a rapport à la course à pied. Tout ce qui a rapport au sport. Tout ce qu'ils ne cessent d'accomplir leur donne encore et toujours l'envie de se surpasser davantage. Il paraît qu'à un stade d'accomplissement, on se renouvelle, on se régénère. Un bataillon en ordre de marche et un groupe qui vit autant d'espoirs que de certitudes. La passion ne date pas d'aujourd'hui. Entre les organisateurs et la course, c'est une véritable histoire d'amour. Le Run In Carthage a conquis les cœurs. Il vit avec tout ce qui fait une raison d'être. Une vocation.

Bien là où ils sont

A court ou à long terme, il aura toujours un statut à affirmer, une place à défendre, un acquis à préserver. Les hommes, mais aussi les moyens pour une pareille entreprise sont bel et bien là. Aujourd'hui, la stratégie adoptée apporte ses fruits. L'on ne voit pas pourquoi il n'en sera pas de même demain, d'autant que les mécanismes et le mode de travail ont beaucoup évolué. Il y a au fait tout un projet assumé et endossé, initié par des personnes passionnées et averties, qui tourne autour de la culture de performance. Un état d'esprit à son égard. Construire une identité, cela passe par l'affirmation, mais aussi la confirmation. Deux qualités qui ont une signification particulière dans ce genre de manifestation. De manière générale, les différentes éditions ont été et seront encore des moments attendus par les joggeurs, parce que le sens du sport, ce qui fonde sa popularité, tient à sa version de surpassement dans l'effort. C'est l'assurance aujourd'hui de mobiliser un grand nombre de coureurs dans une épreuve fondamentalement plaisante. Ici et plus qu'ailleurs, on ressent plus l'étendue du sport.

Le retrait des dossards a d'ores et déjà commencé à la mairie de Carthage et prendra fin samedi 6 octobre.