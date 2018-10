Tunisie: Ils ont manqué de tout!...

Bien organisés en défense et à l'entrejeu, et bien inspirés en attaque, les Irakiens multiplièrent leurs tentatives, notamment par le biais de leur joueur vedette Mohamed Daoued et le rapide Oussama, ils ont pu trouver la faille. Le jeu fluide des Irakiens a mis les Sfaxiens dans des situations bien délicates. En effet, les Karoui, Sokari, Hamdouni et Zouaghi étaient incapables de bloquer les manœuvres dangereuses des visiteurs. Il a fallu toute la vigilance du jeune gardien Dahmen pour que le CSS n'encaisse pas un but au cours de la première mi-temps.

Manque de concentration

Et la pression de l'équipe d'El Naft d'Irak de s'intensifier de plus belle en seconde période. Même, le penalty sifflé en faveur du CSS est venu contre le courant du jeu. Il fut transformé par Chaouat.

L'ouverture du score par les Sfaxiens n'a pas empêché les Irakiens de se jeter corps et âme dans la zone adverse afin d'égaliser et de croire encore à la qualification.

N'ayant plus rien à perdre, mais tout à gagner, le coach de l'équipe d'El Naft, Ahmed Hassen, changea de stratégie en faisant avancer son bloc pour espérer déverrouiller l'entrejeu sfaxien. La rentrée de Oussama donna plus de tonus, voire de profondeur aux manœuvres offensives de la formation irakienne qui alla inquiéter les défenseurs sfaxiens, très mal au point après les rentrées de Amamou et Trabelsi. Et la détermination des visiteurs de payer. Après un coup franc bien botté par Daoued et mal repoussé par Dahman, le club irakien égalisa au grand bonheur de ses joueurs. A 1-1, tout était à refaire. Touchés moralement par l'égalisation des Irakiens, les protégés de Ruud Krol ont perdu leur concentration. Les visiteurs en profitèrent pour prendre l'avantage après une autre hésitation du gardien Dahman, ce dernier a manqué de concentration lors de la seconde période. L'équipe d'Al Naft revient de loin et aurait pu aspirer à la victoire. Riposte sfaxienne dans le temps additionnel qui a sauvé le CSS de la défaite mais non de l'élimination de cette coupe arabe très mal négociée par Krol et ses joueurs.

Avec le score de 2-2, le club d'El Naft se qualifie au tour suivant de la compétition arabe.

«Nous avons eu beaucoup d'occasions de buts pour marquer, mais Chaouat a été maladroit. Nous avons mal négocié le match. Ce sera une leçon pour nous. J'ai à ma disposition une équipe très jeune, il faut donc de la patience», a déclaré Ruud Krol après le match.

De son côté, l'entraîneur irakien, Ahmed Hassen, a été très réaliste: «Nous méritons amplement la victoire. Nous l'avons cherchée mais l'arbitre a fait des siennes. La détermination et la patience ont été nos atouts pour bloquer les manœuvres sfaxiennes».