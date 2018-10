Tunisie: Avantages insuffisants - En deçà des espérances

Devant cet échec, les promoteurs immobiliers ont invoqué l'accumulation de nombreux problèmes dont certains semblent insolubles, à l'instar de l'absence de main-d'œuvre spécialisée et sa cherté.

En effet, il est très difficile de trouver des ouvriers dans le domaine du bâtiment à des prix raisonnables. A cela, il faudra ajouter des contraintes objectives liées à la situation économique que traverse le pays et ses répercussions sur le cours du dinar. Cela est de nature à entraîner une envolée des prix des principales matières premières entrant dans le domaine de la construction des bâtiments.

D'un autre côté, les professionnels déplorent les pratiques bancaires qui freinent les démarches administratives des futurs acquéreurs. C'est le cas de la garantie ou de l'autofinancement que ces banques sont réticentes à ramener à 10 % contre les 20 % auparavant. Pourtant, l'État est presque partie prenante puisqu'il se propose d'assurer une couverture financière sous la supervision de la Banque centrale. Les taux d'intérêt sur le marché monétaire impactent énormément la capacité des clients à s'acquitter de leurs dettes. D'où la nécessité de faire bénéficier les crédits logement de certains avantages liés à ce volet.

Mais il paraît que d'autres difficultés restent insurmontables. La classe ciblée par ce programme est, actuellement, incapable (du moins pour une frange importante d'entre elle) à adhérer à ce programme. En effet, le coût (considéré comme exorbitant) des logements en rebuterait plus d'un. Aux dires de certains promoteurs, il faudrait ramener le prix maximum de ces logements à moins de 200.000 dinars. Et encore !

Ouverture du marché de l'immobilier

Même les deux partenaires réunis ne pourraient pas accéder aux conditions d'acquisition exigées. Dans la conjoncture actuelle, il est rare de trouver un couple, parmi les fonctionnaires, capable de réunir de 4.5 à 10 fois le Smig. En outre, les délais de remboursement sont considérés comme courts. C'est ce qui ne manquera pas de se faire sentir sur la vie au quotidien de la famille bénéficiaire du logement. Le remboursement sera d'autant plus conséquent que le délai sera court. Aussi faudrait-il penser à prolonger davantage la durée de remboursement. Par ailleurs, ce sont les promoteurs immobiliers qui sont les plus engagés à prendre fait et cause pour la réussite de ce projet. Et pour cause !

C'est positif tant que ce sera le citoyen moyen qui pourra profiter des propositions concrètes qui sont faites par ces spécialistes. Il ne faut pas oublier que les prix des terrains fonciers ont grimpé à une vitesse folle en même temps que les prix des matériaux de construction les uns passant du simple au quadruple, d'autres ont, même, décuplé selon les experts. On cite, ici, le prix du m2 dans certaines zones.

La faiblesse de notre monnaie nationale est, en partie, la cause de cet enchérissement sans précédent.

Devant cette impasse, on s'attend à une redistribution des cartes, particulièrement, avec l'arrivée de la nouvelle donne concernant la possibilité pour les étrangers de devenir propriétaires de biens fonciers en Tunisie. Les deux principales nationalités sont, l'algérienne et la libyenne.

Aux yeux des promoteurs, ce sera une aubaine puisque le pouvoir d'achat de ces clients est supérieur à celui des Tunisiens. Toutefois, il y a le revers de la médaille : les logements seront de plus en plus chers, voire inaccessibles à la majorité des Tunisiens. D'autres, plus, positifs, parlent d'une dynamisation réelle du secteur de l'immobilier.