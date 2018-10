Tunisie: Badreddine Ouali reçoit l'«African man of the year award»

La remise de ce prix a eu lieu vendredi soir, à Marrakech (Maroc), lors de la cérémonie de clôture de la 2è édition de la WIA Initiative, indique l'Agence marocaine de presse (MAP).

L'homme d'affaires tunisien Badreddine Ouali favorise l'accès des femmes aux groupes de réflexion et aux réseaux professionnels internes et externes, notamment à travers une stratégie d'influence et de lobbying engagée (médias, réseaux sociaux).

Créé l'an passé par WIA Initiative, le prix Amoya est un prix annuel qui récompense l'engagement exceptionnel d'hommes africains à promouvoir et encourager la femme dans les paysages socio-économiques du continent.

Lancée en 2016, Women in Africa (WIA) Initiative est la première plateforme digitale innovante de développement économique et d'accompagnement des femmes africaines leaders et à haut potentiel. Elle se compose du WIA Club qui organise différentes rencontres sur le continent, du WIA institut (data/étude) et de la fondation WIA Philanthropy dont l'objectif est de soutenir les femmes entrepreneurs.