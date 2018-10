Tunisie: «Journées de Carthage» - L'entassement

Pas de pause pour la culture cet automne. On le prévoyait. On s'y attendait. La Cité pourvoit, désormais, à tout. A ce qui manque, comme à ce qui se propose de nouveau.

Maintenant, on le redit : «suppléer» à la pénurie des lieux est une bonne chose, profiter de la nouvelle bâtisse pour «surmultiplier» les programmes comporte sûrement des inconvénients.

On songe aux «Journées de Carthage». Elles n'étaient que trois il y a un semestre. Elles sont six à sept désormais. Un déferlement dont on ne saisit tout à fait encore ni les tenants ni les aboutissants.

Les décideurs expliquent que c'est rendre Justice aux Arts. C'est mettre tous les arts sur un pied d'égalité : pourquoi offrir des «journées» au cinéma, au théâtre et à la musique et en priver le reste?

A première vue, l'argument tient. A la réflexion, non. La question, en fait, n'est pas une question d'égalité. Mais de disposition. Mais de moyens.

Quand Chedly Klibi et Tahar Cheriaa lancèrent les JCC, fin 60, le cinéma en Tunisie était prédisposé déjà à une manifestation de cette importance. Il avait de la tradition, du background, il avait un public, une profession ; il avait des perspectives, il avait des ambitions. Les JTC, une décennie et demie plus tard, naquirent à peu près dans les mêmes conditions. Les JMC, en 2010, ont connu des débuts tardifs, mais le secteur de la musique était en tous points prêt.

Les natifs de la «veille» (juste de 2017) -- journées chorégraphiques, journées poétiques, journées des arts plastiques (ou d'art contemporain) -- sont-ils aussi matures, leurs secteurs respectifs présentent-ils les mêmes aptitudes, les mêmes dispositions ?

Secteurs peu «opérants» :il n'est pas sûr que l'establishment culturel y ait suffisamment pensé.

En procédant à un tel entassement de «journées», et en si peu de temps, l'establishment culturel a, cependant, négligé la question des moyens. Avec quel argent donc entretiendra-t-on ces «joutes» supplémentaires, et puisqu'on en annonce d'autres, toutes ces «journées» à la fois? On sait qu'il ne faut plus trop compter sur les finances publiques. Que fera-t-on alors ? Trouver des sponsors ?quoi ? En l'état actuel de l'économie ? Couper les budgets des uns pour «compléter» ceux des autres ? «Ratisser» chez chacun, appauvrir le tout ? Régresser, en fait. Aller jusqu'à risquer l'institution entière. Qu'à Dieu ne plaise, les grands acquis des JCC et des JTC. L'aura même des «Journées».