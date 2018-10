Libye/Tunisie: Le CA accroché par Ittihad Tripoli

Pas de grosses surprises dans la liste dévoilée lundi par Gernot Rohr pour les 3è et 4è… Plus »

Durant cette période, seulement trois journées incomplètes se sont déroulées. L'équipe de l'ES Métlaoui n'a disputé qu'un seul match et les équipes du CSHL et de l'ESS n'en ont disputé que deux durant toute cette période. Pire, le championnat, qui reprendra le week-end prochain (7 octobre), connaîtra un autre arrêt tout de suite après pour laisser place à la sélection nationale pour sa double confrontation face au Niger pour le compte des éliminatoires de la CAN 2019. A ce rythme, le niveau du championnat national de football ne peut en aucun cas évoluer.

Un mois et demi après le démarrage du championnat national de Ligue 1 de football, cette compétition n'a pas encore connu son rythme de croisière à cause des interminables arrêts.

