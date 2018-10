Tunisie: Se mettre au diapason des nouveautés

Nouveau rôle pour l'officine et nouveaux défis

Avec la participation de conférenciers chevronnés venus de plusieurs pays dont notamment la Suisse, la France, la Belgique et le Canada, un programme scientifique riche, bien varié et ambitieux, marqué par des exposés de haute facture et des nouveautés au menu, les organisateurs ont placé la barre très haute pour cette deuxième édition, affichant d'emblée de grandes ambitions dont l'organisation d'un Forum fédérateur de la pharmacie d'officine et constituant l'évènement incontournable des officinaux de la Tunisie, des pays du Maghreb et de toute l'Afrique .

Autre objectif tracé : celui d'offrir des opportunités intéressantes aux officines pour réaliser de bonnes affaires, aussi bien pour les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques que les autres produits et services annexes (banques, assurances, agencements, informatique, emballages...)

Le rôle important des pharmaciens d'officine tunisiens dans le système de santé et son évolution ont été mis en exergue à cette occasion, notamment en matière de conseil, de substitution et d'éducation sanitaire et thérapeutique. Du pharmacien dispensateur au pharmacien clinicien, l'évolution ne fait plus l'ombre d'un doute, mais c'est surtout sur le plan de la réglementation que les choses ne vont pas bien en l'absence d'évolution des textes de lois. «Le véritable enjeu actuel de l'officine est de se positionner comme un établissement de santé de première ligne au service du patient».

Riche en débats et avec de nombreux thèmes abordés, ce deuxième rendez-vous de l'officine s'est penché sur l'approche éthique et humaniste de la relation entre le pharmacien et le patient, la communication comme facteur de développement de l'officine, la formation continue du pharmacien, la promotion de l'industrie locale des médicaments, le pharmacien comme acteur de santé de première ligne, l'évolution de l'exercice officinal sans oublier l'épineux problème de la pénurie du médicament et les tenants et les aboutissants de cette situation inédite.

Digitalisation et respect de la vie privée

L'attention a été aussi portée à l'antibiorésistance qui constitue un grave problème de santé publique mondial et le rôle que doit jouer le pharmacien dans la lutte contre ce phénomène qui ne fat que progresser à longueur d'année en dépit de la mobilisation de l'Organisation Mondiale de la Santé comme en témoigne l'augmentation continue du nombre de victimes. « La principale stratégie de lutte contre l'essor de l'antibiorésistance est de promouvoir le bon usage de ces médicaments et c'est en ce sens que le pharmacien a un rôle majeur à jouer en mettant en place diverses actions de prévention », souligne Souhir Mahfoudh, pharmacienne biologiste.

Le développement des nouvelles technologies de la communication soulève de plus en plus la problématique du respect de la vie privée et du secret des informations médicales, ont observé les participants, ce qui est de nature à réfléchir davantage sur la nouvelle relation entre les pharmaciens et les patients.

Pour se mettre au diapason de l'ère numérique, le comité d'organisation a consacré un espace dédié au e-santé, ce nouveau concept émergent, qui se développe de façon exponentielle et qui apporte des solutions innovantes, futuristes, pratiques pour les besoins des patients et aux problèmes des acteurs du métier dont notamment la théâtralisation et l'animation de points de vente, les supports digitaux d'information, la télémédecine à l'officine ainsi que les nouveaux services aux patients.

Toujours dans le volet innovation, le SPOT a dédié, à l'occasion de ce 2ème Forum, tout un espace nommé «Galerie du SPOT» aux pharmaciens artistes et les a invités à exposer leurs créations (toiles, sculptures...) et à partager avec les participations leurs passions.