Tunisie: Des performances à confirmer !

Le montant des cotisations pour 2017 a été de 52,8 MDT, portant le cumul des cotisations, depuis le démarrage des activités du Fonds, à 1.047,3 MDT. D'autre part, les indemnisations servies par la Cotunace ont totalisé 2,7 MDT, dont 1,9 MDT au titre des indemnisations des exportations assurées et 0,8 MDT au titre des indemnisations des ventes locales. Les provisions pour sinistres en suspens, au titre des risques commerciaux (pour le compte de la Cotunace), se sont élevées à 16,1 MDT contre 14,2 MDT en 2016 suite à la persistance d'un impayé «important» de 6 MDT sur l'Inde depuis 2016. Aussi, les provisions pour sinistres, au titre des sinistres en suspens pour le compte du Fonds de Garantie des risques à l'exportation, au titre des risques commerciaux extraordinaires, ont atteint, quant à elles, 8,7 MDT en 2017 contre 6,6 MDT en 2016. A noter qu'au 31 décembre de l'année dernière, les placements ont totalisé 129,6 MDT au lieu de 82,7 MDT, une année plus tôt. Les placements de la Cotunace ont atteint environ 59 MDT contre 48,2 MDT en 2016, soit un accroissement de 22,3%. Quant aux placements du Fonds de Garantie des risques à l'exportation, ils ont été d'environ 44,9 MDT contre 18,5 MDT, l'année précédente, soit une évolution égale à 143%. Enfin, les placements du Fonds de Garantie des exportations avant expédition (Dhamen Finance) ont totalisé 25,7 MDT contre seulement 16 MDT en 2016, soit une hausse de 61%. Le résultat comptable net de l'exercice 2017 de la Cotunace a été de 3,6 MDT conte 2,7 MDT, l'année précédente, ce qui correspond à une évolution de 33,4%.

Le chiffre d'affaires global de la Compagnie tunisienne pour l'assurance du commerce extérieur (Cotunace) a atteint, en 2017, une valeur de 13 millions de dinars tunisiens (MDT) contre 11,1 MDT une année plus tôt, enregistrant ainsi une augmentation de 16,5%. Mieux encore, les engagements de ladite compagnie sont, au 31 décembre 2017, de 1010 MDT au lieu de 996 MDT en 2016, dont 515 MDT au titre des engagements d'assurance «crédit export» et 495 MDT au titre des engagements de l'assurance «crédit de ventes locales».

