Tunisie: Soucis musculaires pour Khazri

Le milieu de terrain international de Saint-Etienne, Wahbi Khazri, souffre d'un problème musculaire selon l'entraîneur du club stéphanois, Jean-Louis Gasset, cité par le site officiel du club, samedi.

Le joueur tunisien a récemment été l'auteur d'un doublé inscrit à la 41e et 54e minutes contre Monaco (2-0), dans le cadre de la 8e journée du championnat de Ligue 1, avant d'être remplacé à la 68e par Arnaud Nouredine. Grâce à ce doublé, Khazri est devenu le meilleur buteur tunisien de l'histoire de la Ligue 1 avec un total de 40 buts : «Le seul point noir de notre soirée est la blessure de Gabriel Silva, qui me paraît importante, et le petit problème musculaire de Wahbi Khazri.

C'est dû à la répétition des matches et à un peu de stress, je pense», a indiqué l'entraîneur français. Le joueur tunisien pourra être retenu dans la liste des joueurs qui sera annoncée par le sélectionneur national, Faouzi Benzarti, en prévision de la double confrontation face au Niger, les 13 et 16 octobre comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019 (Groupe J).

Abdennour sur le banc

Aymen Abdennour a refait son apparition dans le groupe des convoqués de l'Olympique de Marseille en championnat de Ligue 1 Conforama.

Les Marseillais étaient opposés à Lille pour le compte de la 8e journée. Abdennour est resté sur le banc des remplaçants.