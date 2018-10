Maroc: Agadir à l'heure du Festival de jazz Anmoggar

Il est à rappeler qu'après les deux éditions organisées par l'IFA, la 3ème sera confiée aux acteurs locaux représentés par l'Association Anmoggar N Jazz créée le 5 juillet 2018. A cette occasion, le président a précisé que le festival restera fidèle à son principe qui s'inscrit dans «une démarche plus large autour des politiques culturelles et éducatives».

Grâce au soutien du Festival français «Jazz à l'Etage», le concours «Fresh sound» sera délocalisé, un moment qui permettra au jeune artiste lauréat de l'édition un accompagnement et une aide au développement de sa carrière grâce au soutien de la Région de Bretagne, BNP Paribas et l'IF Paris. En parallèle du festival des rencontres avec des acteurs locaux, de workshop, des ateliers et de débats autour de la thématique seront organisés pour les professionnels et le grand public.

Les mélomanes gadiris seront donc invités à faire un voyage à travers le monde : Europe et Amérique latine. Au programme quatre soirées qui seront animées par 11 artistes de jazz de renommée internationale, un plateau artistique éclectique : Faïz Lamouri 4tet (Maroc/France), Moisés P. Sánchez 4tet (Espagne), Pierrick Pedron 4tet (France), Stéphane Kerecki 4tet (France), Diana Horta Popoff 4tet (Brésil/France) Mario Felix Hernandez Morejon 5tet (Cuba/ France), Andrea Motis 5tet (Espagne), Jowee Omicil 4tet (France/Canada), Panam PANIC 5tet & Hi Levels (France).

Lors de son intervention ( en direct de Paris), Alex Dutilh producteur de l'émission «Open Jazz» de France musique, a rappelé la leçon de Wynton Marsalis (trompettiste et compositeur américain) à savoir que «le jazz est un art où la démocratie marche mieux». Il a précisé que le jazz est une musique d'écoute, de l'échange, de valeurs de tolérance et de démocratie. Il a ajouté que la musique marocaine est «une musique sophistiquée qui a alimenté plusieurs jazzmen ; ainsi les artistes invités peuvent en revenir enrichis par cette diversité musicale».

A l'instar de la 1ère édition (2017), le festival vient combler le vide culturel et artistique que connaît la ville d'Agadir. Deux éléments répondent à ce besoin : la gratuité des spectacles et la riche programmation de l'édition, précise le directeur du festival.

