Burkina Faso: Coupe du ministre en charge de la culture

Le lancement de la 3e édition de la coupe du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, a eu lieu, le lundi 24 septembre 2018 au plateau des sports du Bureau burkinabè des droits d'auteur (BBDA), à Ouagadougou. A l'occasion, une séance d'aérobic a été exécutée par le personnel présent.

Le sport est une activité socioculturelle qui procure un bien-être physique, mental et contribue à renforcer l'intégration sociale. L'accroissement des maladies chroniques comme celles cardiovasculaires est souvent lié à l'absence d'activité physique. C'est dans ce sens que le Ministère de la culture, des arts et du tourisme (MCAT), a instauré depuis 2016, une compétition sportive et des loisirs dénommée ''La coupe du ministre". Le lancement a eu lieu, le lundi 24 septembre 2018 sur le plateau des sports du Bureau burkinabè des droits d'auteurs (BBDA). Le personnel présent à cette cérémonie de lancement, a participé à la séance d'aérobic organisée. En effet, la coupe du ministre est une compétition qui se déroule en sport collectif (le maracana, la pétanque) et en jeux de société (le scrabble, le jeu de dame, le ludo). Six équipes se sont engagées au maracana et une dizaine en pétanque.

De nombreuses personnes se sont aussi inscrites pour les disciplines individuelles. Les objectifs poursuivis sont, entre autres, la promotion et la pratique du sport afin de maintenir les acteurs du MCAT en bonne santé, la promotion des jeux traditionnels et la constitution des équipes pour représenter le MCAT dans les compétitions interministérielles. Le coordonnateur des activités sportives et des Loisirs, Ouandéma Didier Yaméogo, a exprimé sa reconnaissance au nom de tout le personnel du ministère, au premier responsable du département. « Ces activités sportives permettront de renforcer la cohésion sociale. Elle permettra sans doute aux acteurs du ministère de se connaître, d'échanger et de se frotter », a-t-il ajouté.

Le Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Karim Sango a lui, rappelé la politique du gouvernement pour la promotion du sport. L'objectif, a-t-il déclaré, est de développer ce reflexe chez les agents publics afin qu'au fur et à mesure, ils intègrent la pratique du sport dans leur quotidien. « Cette habitude permettra de prévenir certaines maladies comme les maladies cardiovasculaires », a-t-il dit. Le ministre et ses collaborateurs ont décidé, à l'issue du lancement des compétitions, de la tenue les lundis et les jeudis, de séances d'aérobic sur le plateau du BBDA.