Guinée: La diaspora au Burkina entre fierté et désespoir

La Guinée célèbre, ce 2 octobre 2018, ses 60 ans d'indépendance. Le 28 septembre 1958, le pays, sous la conduite d'Ahmed Sékou Touré, votait « non » au referendum proposé par la France pour la création d'une communauté franco-africaine, accédant ainsi à la souveraineté nationale, quatre jours plus tard. Loin de leur patrie, des Guinéens vivant au Burkina Faso ont confié leurs sentiments et attentes à Sidwaya à l'occasion de cet anniversaire.

Aujourd'hui 2 octobre, les peuples de l'Afrique noire francophone ont les regards tournés vers la Guinée. En effet, c'est à cette date que ce pays, sous la conduite de celui qui sera plus tard le premier président, Ahmed Sékou Touré, s'est opposé à la communauté franco-africaine, proposée par le gouvernement du général Charles de Gaulle aux pays africains, en lieu et place de l'indépendance. Ahmed Sékou Touré, alors député-maire de Conakry et membre du Conseil français, avait appelé ses compatriotes à voter le « Non », qui l'a emporté à l'issue du référendum du 28 septembre 1958. Ce vote historique va accélérer la marche de la Guinée vers l'indépendance, qui sera proclamée dans l'euphorie et la ferveur, le 2 octobre 1958, sonnant du même coup le réveil de tous les autres Etats africains qui aspiraient à prendre leur destin en main.

La communauté guinéenne vivant au Burkina Faso n'est pas en marge de la célébration de ce 60e anniversaire. A commencer par le Consulat honoraire de la Guinée à Ouagadougou. Pour le vice-consul, Thierno Ahmed Barry, c'est l'occasion de faire le bilan de l'indépendance à nos jours. Il s'agit, a-t-il dit, d'évaluer les acquis, reconnaître les faiblesses et envisager l'avenir avec plus de sérénité. En 1958, fait-il observer, il n'était pas donné à n'importe quel Africain de dire « non » au colonisateur, comme l'a fait Sékou Touré. « Sa mémoire mérite d'être saluée d'autant plus que sa décision courageuse a été un déclic pour les autres peuples sous domination », explique M. Barry. A en croire le diplomate, plusieurs délégations de chefs d'Etat de pays africains sont attendues à Conakry pour communier avec les Guinéens, preuve que c'est une fête de toute l'Afrique.

Saran Haïdara est une Guinéenne résidant au Burkina Faso depuis 1987. Née le 4 décembre 1964 à Conakry, elle est la présidente du Conseil des Guinéens vivant au pays des Hommes intègres (CG-BF). Cette femme, toujours aux petits soins et dont le sourire ne quitte jamais les lèvres, nous a reçus le samedi 29 septembre 2018 à sa résidence au quartier Bilbalogo à Ouagadougou. Pour elle, la distance qui sépare un citoyen de sa terre natale ne saurait empêcher la fibre patriotique de se manifester. « Mon pays fête ce 2 octobre ses 60 ans d'indépendance. La communauté guinéenne du Burkina Faso s'organise avec ses amis et frères burkinabè pour marquer l'évènement. C'est une fête nationale, et tous les Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur doivent manifester ce sentiment d'appartenance», indique Mme Haïdara. Et de rappeler que des patriotes se sont battus contre le colonisateur, afin que le peuple guinéen soit aujourd'hui libre et indépendant et c'est l'occasion de s'en souvenir. Magistrate de profession et mariée à un Burkinabè, Saran Haïdara née Cissoko, jouit d'une double nationalité. Mère de trois enfants, elle affirme n'avoir pas été personnellement témoin des événements, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ignore ce qui s'est passé à l'époque. « J'ai appris par les parents et l'enseignement à l'école qu'après le Non, la Guinée a été abandonnée seule à son sort, la France ayant décidé de suspendre brutalement les crédits et les appuis techniques », relate-t-elle.

Hommage à Sékou Touré

De l'avis de Mme Haïdara, au-delà des seules limites de la Guinée, l'Afrique de l'Ouest entière doit se sentir concernée par le 2-Octobre. Pour elle, l'indépendance arrachée le 28 septembre 1958 par feu Ahmed Sékou Touré a été un facteur déterminant dans la revendication des Etats de l'ex-Afrique occidentale française (AOF) de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Occasion pour la présidente du CG-BF, de saluer la mémoire et la vision du père de la nation guinéenne. « Je salue la ténacité et la témérité de Sékou Touré, qui a fait preuve d'audace et de courage face à l'humiliation et la dignité des peuples africains qui se trouvait bafouée. C'est une grande fierté d'appartenir à ce pays, porte-flambeau de la lutte anticoloniale en l'Afrique de l'Ouest », se réjouit Saran Haïdara. Cette fierté est partagée par Amadou Korka Diallo, un autre Guinéen, qui a « atterri » à Ouagadougou à la faveur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), organisée par le Burkina Faso en 1998.

A son entendement, l'indépendance est un événement historique dont le sens mérite d'être compris par chaque génération, puisqu'étant le fondement de leur existence. «Je ferai en sorte que les membres de la famille sachent que le 2-Octobre est un jour pas comme les autres», a-t-il déclaré. Cette date, poursuit l'homme qui exerce au grand marché de Ouagadougou, symbolise la lutte héroïque menée par ses grands-parents contre le colon blanc, et qui a permis à sa chère Guinée, de recouvrer sa liberté et sa dignité, en accédant à la souveraineté nationale. Mais cette époque glorieuse des années d'indépendance ne fait pas perdre de vue la réalité aux Guinéens, du moins ceux que l'aventure a conduits sur le territoire burkinabè. Tous sont unanimes que le combat mené par l'ancien leader charismatique, Sékou Touré contre le colon français n'a pas été bien compris par ses successeurs, au regard des nombreux défis auxquels le pays fait face, 60 ans après son indépendance.

Pour Amadou Korka Diallo, qui retourne régulièrement au pays pour ne pas couper les liens avec sa famille restée sur place, la Guinée a été l'un des premiers pays à prendre en main sa destinée, mais malheureusement, elle n'a pas su tirer profit de cette indépendance. Selon lui, la gestion des présidents qui se sont succédé depuis la mort du père de la nation, Ahmed éekou Touré, n'a pas permis au pays de sortir du sous-développement. « On se demande parfois ce que le non au referendum du 28 septembre 1958 a apporté à la Guinée », ajoute-t-il. Dans ce récit où il peint la situation de son pays en noir, ce membre de la communauté guinéenne de Ouagadougou, affirme que son pays a refusé d'être gouverné par la France, mais la Guinée n'est pas des plus enviés sous le règne de ses fils. Il en veut à la France, qu'il accuse d'avoir la mainmise sur les richesses du pays. « Nous assistons aujourd'hui à une sorte de néocolonialisme en Guinée qui s'illustre à travers la présence de la France dans les domaines stratégiques. Le port de Conakry, fleuron de l'économie guinéenne, est entièrement occupé par des entreprises françaises», dénonce M. Diallo.

Contre la migration des jeunes

Cette déception est partagée par un autre compatriote, Alpha Oumar Sall, président des jeunes de la communauté guinéenne. Agé seulement de 31 ans, il est bien imprégné des questions de migration. Né en 1987, il est arrivé au Burkina Faso en 2010, après une aventure qui l'a conduit successivement au Sénégal et en Côte d'Ivoire. De cette expérience, il retient que le Burkina Faso est un pays singulièrement accueillant où les étrangers sont bien intégrés. Se focalisant sur le phénomène migratoire, il déplore la condition de la jeunesse guinéenne. « Beaucoup de jeunes guinéens vivant au Burkina Faso sont des gens qui ont été rapatriés principalement de la Lybie et de l'Algérie après l'échec d'un voyage vers les côtes européennes », fait-il savoir dès le début de notre entretien, le vendredi 28 septembre 2018 dans sa boutique à « RoodWoko ». Lorsqu'ils sont arrivés à Ouagadougou avec le soutien de l'Organisation internationale pour la migration (OIM), explique Oumar Sall, la communauté s'est organisée pour les aider à rentrer au pays, mais certains ont exprimé le souhait de se lancer dans la vie active, surtout dans le domaine du commerce.

Aux dires de ce dernier, c'est le désespoir, né du manque de politiques prenant en compte les préoccupations des jeunes, qui les oblige à prendre la mer à leurs risques et périls, à la recherche de meilleures conditions de vie. « Comment comprendre une telle situation dans un pays où l'on parle de scandale géologique faisant allusion au sous-sol guinéen qui recèlerait divers minerais ? », s'interroge le jeune Guinéen bien instruit. La présidente du CG-BF, Mme Haïdara, a, pour sa part, indiqué que les Guinéens vivent en parfaite harmonie avec leurs « frères » du Burkina Faso. Estimés à plusieurs milliers, dont 3 000 à Ouagadougou et 17 000 à Bobo-Dioulasso, les Guinéens vivant au Burkina Faso se retrouvent majoritairement dans les domaines du commerce et de la restauration. S'agissant des difficultés auxquelles elle et ses compatriotes sont confrontés sur leur terre d'accueil, la juriste avoue qu'elles sont de divers ordres.

On peut citer, celles liées à l'émigration et le financement des élections à l'étranger. Sur le premier point, elle fait savoir que l'ambassade basée au Mali n'intervient pas lorsque des Guinéens sont en difficultés sur le sol burkinabè qui, pourtant, relèvent de son ressort territorial. «Les Guinéens se sentent abandonnés par l'Etat guinéen. Beaucoup de problèmes sont gérés par la présidente du Conseil avec parfois l'aide du Consulat honoraire à Ouagadougou », fait-elle observer. Concernant le second sujet, explique Saran Haïdara, en 2015, les Guinéens ont réclamé une participation aux élections mais l'opérationnalisation de ce vote a été à la charge de la communauté. Y compris la rémunération des membres des bureaux de vote. Mais que va-t-il se passer si aux prochaines élections, il n'y a pas de bonnes volontés pour financer l'opération ? C'est la question qui perturbe l'esprit des Guinéens vivant en terre burkinabè.

Prendre soins des Burkinabè

La situation des orpailleurs burkinabè qui seraient victimes d'exactions dans leur pays a également retenu l'attention de cette communauté étrangère. « Nous demandons aux autorités guinéennes de prendre les mesures nécessaires pour que les émigrés burkinabè en Guinée vivent en paix comme les Guinéens le sont au Faso. Je souhaite la paix pour le Burkina Faso et pour mon pays et des relations excellentes pour le bonheur des deux peuples », souhaite Mme Haïdara. Pour le professeur Domba Jean-Marc Palm, spécialiste de l'histoire politique, la victoire du « Non » le 28 septembre 1958 à Conakry, a amené les pays africains sous domination coloniale française à aller à l'indépendance, plus tôt que prévu en rompant le front anti-indépendantiste. Mais, estime-t-il, mettre cela à l'actif de Sékou Touré n'est pas très juste.

En effet, explique-t-il, ce membre du Rassemblement démocratique africain (RDA) a longtemps hésité, avant de prôner le vote du « Non » au référendum du 28 septembre 1958. Jean-Marc Palm en veut pour preuve sa déclaration à la délégation de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France (FEANF), qui battait campagne pour le « Non» et qui était venue discuter avec lui. M. Palm a en effet cité le leader guinéen qui avait soutenu : « (... ) Les gouvernements locaux actuels, issus de la loi cadre, disposent d'une large autonomie malgré les insuffisances ... Dans dix, quinze, vingt ans, ou peut-être plus tôt, nous serons en mesure de revendiquer notre indépendance.

Pour le moment, cela me paraît aventureux. En tout cas, à moins d'un événement extraordinaire, je ferai voter oui». Dans la suite de son argumentaire, l'historien politique soutient que la mort de Ouezzin Coulibaly, une des personnalités écoutées par Sékou Touré et un certain nombre de circonstances l'ont obligé à faire volte-face, le 28 septembre 1958. Et d'ajouter que le Niger aussi avait voté « Non », mais que la technologie de l'époque et la manipulation aidant, c'est finalement le «Oui» qui avait été proclamé à Niamey. Concernant les difficultés liées au décollage économique de la Guinée, l'enseignant d'université à la retraite, estime que le «Non» y est pour quelque chose. Après l'indépendance, précise ce dernier, la Guinée a fait face à l'hostilité d'un ensemble de pays. Aussi, M. Palm se demande si, à la mort de Sékou Touré, les dirigeants, qui lui ont succédé, ont eu la même orientation et le même sens du combat que lui. Et de conclure que bien de facteurs internes et externes peuvent expliquer le retard accusé par la Guinée sur le plan du développement socio-économique.

Qui était Ahmed Sékou Touré ?

Premier président de la République de Guinée, Ahmed Sékou Touré est né d'une famille modeste de l'ethnie «malinké», le 9 janvier 1922 à Faranah. A la tête du Parti démocratique de Guinée (PDG), indépendamment de cette condition sociale défavorisée, Ahmed Sékou Touré est au cœur de la marche vers l'indépendance qui s'accélère à partir de 1958. Le 25 août 1958, alors que le Général De Gaulle est à Conakry dans le cadre de la campagne pour le référendum qui aura lieu un mois plus tard dans les pays d'Outre-mer, Sékou Touré tient un discours très offensif qui marquera à jamais les esprits. « Nous avons, quant à nous, un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté, car tout assujettissement, toute contrainte imposée et subie dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'Homme et en fait arbitrairement un être inférieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage», déclarait-il. Face à ces propos audacieux du « nègre», De Gaulle réagit sur un ton intimidateur en ces termes : «Cette communauté, la France la propose ; personne n'est tenu d'y adhérer. (... ) Je dis ici plus haut encore qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre, elle peut la prendre le 28 septembre en disant «non» à la proposition qui lui est faite et dans ce cas, je garantis que la Métropole n'y fera pas obstacle». L'indépendance est proclamée le 2 octobre, entraînant une rupture des liens administratifs et financiers entre la Guinée et la France, qui retire ses cadres et ses crédits. La Guinée se rapproche du Mali et du Ghana avec qui elle forme l'Union des Etats africains. Elle obtient également des crédits de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) et signe un traité d'amitié avec la Chine.

Quand Dadis Camara refuse de parler

L'ancien président Moussa Dadis Camara vit en exil au Burkina Faso depuis quelques années. Contacté le samedi 29 septembre 2018 aux environs de 18 heures par Sidwaya pour réagir à la célébration du 60e anniversaire de l'accession à l'indépendance de son pays, il a marqué un refus catégorique de s'exprimer ou de donner un avis sur un sujet quelconque. Malgré nos explications et nos tentatives de conviction, l'homme est resté stoïque. «Excusez-moi beaucoup, mais je ne vais pas m'exprimer pour donner l'occasion à mes détracteurs. N'insistez pas s'il vous plait », nous a-t-il lancé au bout du fil. Avant d'ajouter : «Je suis en paix au Burkina Faso, je suis libre de mes mouvements, cela me suffit ».