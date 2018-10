Burkina Faso: Le marché du travail canadien ouvert aux Burkinabè

A l'occasion de la Semaine d'activités minières de l'Afrique de l'ouest (SAMAO), le Centre de formation professionnelle de référence de Ziniaré et l'Agence de placement et de développement international ont signé, le vendredi 28 septembre 2018, un partenariat. Cette collaboration va permettre à des jeunes Burkinabè de soumettre leurs candidatures d'emploi au Canada.

Des diplômés du Centre de formation professionnelle de référence de Ziniaré (CFPR-Z) pourront désormais postuler pour des emplois au Canada dans leurs domaines de formation. En effet, lors de la IIIe édition de la Semaine d'activités minières de l'Afrique de l'Ouest (SAMAO), le centre a conclu une entente avec l'Agence de placement et de développement international (APDI), le vendredi 28 septembre 2018. Selon le président de l'APDI, Marc Blais, sa structure va recruter et offrir une mise à niveau en formation pour les Burkinabè dans le but de pallier le manque de main d'œuvre qui sévit au Canada ainsi que les besoins de l'industrie minière au Burkina Faso. Il a relevé que l'objectif est de placer au moins 200 diplômés du CFPR-Z, dans toutes les filières disponibles. «Nous avons choisi le centre de Ziniaré à cause de son niveau technologique, de la qualité de sa formation et aussi de sa réputation. Car, nous avons rencontré des entreprises qui ont recruté des diplômés de l'école et

qui sont satisfaits de leur compétence», a argué Marc Blais. Pour le vice-président de l'APDI, Réjean Parent, l'ambition de ce partenariat est de permettre également que les bénéficiaires reviennent au pays avec une expertise au profit des entreprises burkinabè. Le directeur général du CFPR-Z, Boubakar Ba, a indiqué, pour sa part, que cette collaboration entre en droite ligne de la vision du ministère de la Jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelles qui est de renforcer le lien entre les centres de formation et les structures en charge de l'insertion. « L'impact de cette coopération est multiple parce que notre centre a une vocation sous-régionale et internationale. Avec l'intérêt des partenaires canadiens, c'est une opportunité pour nous de le faire grandir », a soutenu Boubakar Ba. Pour lui l'agence canadienne pourrait être une interface entre le centre et les entreprises à la recherche de main d'œuvre. A l'entendre, sa structure n'est pas à sa première expérience dans le domaine de placement. Des jeunes, à ses dires, ont déjà été placés à Taïwan. «Cela dénote la transparence dans le recrutement avec des communiqués officiels suivis de test», a expliqué le DG du CFPR-Z tout en soulignant que le suivi des bénéficiaires est intégré dans la convention.

Ouvert en 2011, le CFPR-Z offre des formations d'excellence de courtes durées pour la réduction du chômage des jeunes au Burkina Faso. Il a formé, à ce jour, 3721 diplômés dans les métiers tels que l'électromécanique, l'électronique industrielle, la mécanique de précision, l'électricité en bâtiment et l'énergie solaire.