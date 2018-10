Burkina Faso: Badminton - Un stage au profit des pratiquants de la discipline

L'Association francophone de badminton (AFB), a organisé un stage international de formation d'entraîneurs et de badistes, du 20 au 25 septembre 2018, dans la salle des arts martiaux de l'Institut des sciences du sport et du développement humain (ISSDH). Une compétition internationale de la discipline y a été organisée pour clore le stage.

Les diverses disciplines sportives nécessitent des connaissances pour les pratiquants. C'est en ce sens que l'Association francophone de badminton (AFB) a organisé un stage de perfectionnement à l'endroit des entraîneurs et des badistes (pratiquants du badminton), du 20 au 25 septembre 2018 dans la salle des arts martiaux de l'Institut des sciences du sport et du développement humain (ISSDH) de Ouagadougou. Une compétition internationale de badminton a été organisée à l'endroit des badistes les 24 et 25 septembre 2018, à l'issue de laquelle, le Ghana est sorti vainqueur.

En effet, une semaine durant, la Fédération burkinabè de badminton a accueilli des experts de la discipline, venus de la France, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, pour une formation de niveau 1 de la Fédération internationale pour les entraîneurs débutants. Un stage de joueurs U-19 dans une session d'entraînement a aussi été au programme. Il s'est agi de pédagogie, de technique mais aussi de management de l'équipe. Cinq pays en plus du Burkina, ont pris part à ce stage. Il s'agit du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali et du Niger.

Le président de la Fédération burkinabè de badminton (FBB), Pamoussa Zongo, a dressé un bilan positif de la formation. « Nous avons besoin d'entraîneurs formés. Nous avions des joueurs qui avaient un certain niveau mais qui n'avaient pas eu l'occasion d'affronter d'autres badistes d'un niveau supérieur. C'était l'occasion pour eux de voir comment évoluent des quasi-professionnels et de les affronter. Notre objectif a été donc atteint », s'est-il félicité. Quant au directeur de l'Association francophone de badminton, Olivier Mime, il a salué l'implication des acteurs nationaux tout au long de la formation. Pour lui, l'objectif de l'AFB était de « donner de l'élan » à la discipline. La clôture des activités a pris fin avec un don de matériel de badminton à la FBB. Une formation des encadreurs nationaux en Shuttle Time est prévue les 26 et 27 septembre 2018.