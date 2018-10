Burkina Faso: Rentrée scolaire et universitaire 2018-2019

Les ministres en charge de l'enseignement supérieur, Pr Alkassoum Maïga, et de l'éducation nationale, Pr Stanislas Ouaro, ont lancé, à Fada N'Gourma, la rentrée scolaire et universitaire 2018-2019.

«Si nous voulons échapper à l'obscurantisme, le combat à ne pas perdre est bien celui de l'éducation. Alors, aucun enfant ne restera en dehors du système éducatif». C'est en ces termes que le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Pr Alkassoum Maïga, en compagnie de son homologue de l'éducation nationale, Pr Stanislas Ouaro, a donné, le lundi 1er octobre 2018, à Fada N'Gourma, le top de départ de la rentrée scolaire et universitaire 2018-2019. Après avoir dressé un bilan «satisfaisant» de l'année scolaire et universitaire écoulée, Pr Maïga a félicité les acteurs du monde éducatif pour les efforts consentis avant de leur rappeler les nouveaux défis à relever. Parmi ceux-ci, l'achèvement des programmes, le respect des volumes horaires, du rythme et des normes d'évaluation, la ponctualité et l'assiduité. Telles sont, selon lui, les qualités d'un enseignant modèle, soucieux du travail bien fait. «Pour éduquer, il faut qu'il y ait de la volonté, de la vocation, de l'énergie et des enfants sages pour absorber le savoir. C'est cela notre devoir à tous», a-t-il soutenu. Aux administrations, son message est une invite à une gestion rationnelle des moyens mises à leur disposition, mais aussi une culture de la redevabilité. «Pendant neuf mois, nous serons à la tâche, chacun à son poste, faisons notre devoir avec conscience de sorte que 2018-2019 soit une année de paix, de travail, de civisme pour la promotion d'une éducation de qualité», a-t-il lancé aux acteurs du monde de l'éducation.

La situation sécuritaire qui s'est dégradée depuis un certain temps dans la partie orientale du Burkina Faso n'est pas passée sous silence. La représentante des scolaires et étudiants, Larissa Oubda a dépeint l'atmosphère occasionnée par l'extrémisme violent dans plusieurs localités du Burkina Faso.

«Autorité et syndicat doivent régulièrement se parler»

«A l'Est, nos cours de récréation ne sont plus gais, nos classes ne sont plus chaleureuses, nos enseignants ne sont plus à l'aise», a-t-elle dit en substance. «Aidez-nous à retrouver la joie», tel a été le cri du cœur de la petite Larissa à l'endroit des autorités et des parents. Comme l'évoque le thème de la cérémonie : «Renforcer la résilience de la communauté éducative face au défi sécuritaire : gage pour l'atteinte de l'objectif de l'éducation pour tous», le gouvernement est debout pour veiller à une année scolaire 2018-2019 sans perturbation, a affirmé Pr Alkassoum Maïga. Et d'inviter, en retour, les parents d'élèves à une franche collaboration avec les Forces de défense et de sécurité et les autorités administratives. Au sujet des écoles incendiées dans certaines contrées de la région de l'Est, le ministre en charge de l'éducation nationale, Stanislas Ouaro, s'est voulu rassurant : «nous allons prendre les mesures nécessaires pour permettre à tous les élèves du Burkina Faso d'apprendre dans un environnement serein».

Outre l'insécurité, d'autres phénomènes récurrents tels que le rapt et les grossesses précoces et non désirées constituent de sérieuses menaces pour l'éducation des enfants dans la région de l'Est, a notifié le maire de la commune de Fada N'Gourma, Jean-Claude Louari. Par ailleurs, a ajouté le bourgmestre, la seule commune de Fada N'Gourma enregistre 655 salles de classes dont 185 sous paillotes, soit à peu près 3 classes sur 10.

Le représentant des parents d'élèves, Laurent Thiombiano, est particulièrement préoccupé par ce qui adviendra des rapports entre autorité et syndicat des enseignants. «Nous avons le regard tourné vers le gouvernement et le syndicat pour une année scolaire débarrassée de toutes embuches. Par conséquent, les deux parties doivent régulièrement se parler et surtout respecter les différents engagements

de part et d'autre», a-t-il souhaité.