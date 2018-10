Burkina Faso: Comptabilités des EPE - Produire à temps les données statistiques

La 19e conférence annuelle des agents comptables des établissements publics de l'Etat se tient, du lundi 1er au mercredi 3 octobre 2018 autour du thème : «La contribution des établissements publics de l'Etat à la mise en œuvre des recommandations issues de l'évaluation de la performance du système de gestion des finances publiques suivant la méthodologie du cadre PEFA».

Les gestionnaires des finances publiques dans les Etablissements publics de l'Etat (EPE) sont soucieux d'améliorer la notation du Burkina Faso. Ainsi, lors de la 19e Conférence annuelle des agents comptables des établissements publics de l'Etat (CACEPE), qui se tient du 1er au 3 octobre 2018, ils vont se pencher sur la contribution des établissements publics de l'Etat à la mise en œuvre des recommandations issues de l'évaluation de la performance du système de gestion des finances publiques suivant la méthodologie PEFA. Pour le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Abraham Ouattara, le choix de ce thème se justifie par le fait que la mise en œuvre des recommandations issues de l'évaluation de 2017 interpelle aussi bien l'Etat central que les EPE. «Son développement offrira aux agents comptables une tribune privilégiée pour mener des échanges sur les faiblesses constatées et dégager des pistes de solutions», a-t-il ajouté.

Selon le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, le cadre PEFA est un référentiel international qui permet d'évaluer les performances de la gestion des finances publiques dont l'application des recommandations permettra au Burkina Faso d'améliorer son score dans les prochaines évaluations et ainsi d'être plus respecté dans ses discussions avec les partenaires techniques et financiers. Justement la dernière évaluation datant de 2017 avait formulé, entre autres recommandations, de faire davantage d'efforts pour produire à bonne date les données statistiques des EPE pour que les comptes de l'Etat soient plus complets.

La ministre déléguée chargée du Budget, Edith Clémence Yaka a salué le choix d'un tel thème pour ces assises. «Vous démontrez par-là votre capacité à vous adapter aux évolutions récurrentes et nécessaires dans le domaine des finances publiques et votre souhait de jouer votre partition dans la réforme de la gestion publique en vue de se mettre en conformité avec les standards internationaux», a-t-elle relevé. Pour elle, le choix du thème de la 19e conférence annuelle des agents comptables est d'autant plus pertinent que le champ d'évaluation de la méthode PEFA couvre aussi bien l'administration centrale constituée des ministères et institutions relevant du budget de l'Etat que les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale. «L'étendue de l'évaluation PEFA se comprend aisément parce que de plus en plus, les notions de déficit public, d'endettement public et corrélativement le principe de l'unité budgétaire s'apprécient dorénavant sur des horizons qui intègrent les comptes de l'Etat et ceux des établissements publics», a-t-elle expliqué.

Organisée, chaque année depuis 2000, par la direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, les conférences annuelles des agents comptables des EPE offrent un cadre d'échanges sur des préoccupations se rapportant aux missions, rôles, devoirs et obligations ainsi que les perspectives d'amélioration de leurs conditions de travail en vue d'atteindre une plus grande performance dans l'exécution de leurs tâches.