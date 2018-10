Afrique de l'Ouest: UEMOA - Les Médiateurs pour des systèmes éducatifs efficaces

La cérémonie d'ouverture de la Ve assemblée générale de l'Association des Médiateurs des pays membres de l'espace UEMOA (AMP-UEMOA) a eu lieu, le lundi 1er octobre 2018, à Ouagadougou, en présence du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

Les Médiateurs des pays membres de l'espace UEMOA ont leur partition à jouer dans la recherche de solutions face aux crises récurrentes qui minent le monde scolaire et estudiantin dans les Etats de l'espace communautaire. Pour joindre l'acte à la parole, la Ve assemblée générale de l'Association des Médiateurs des pays membres de l'espace UEMOA (AMP-UEMOA) se tient à Ouagadougou, du 30 septembre au 4 octobre 2018 autour du thème : « Crises et dysfonctionnements des systèmes éducatifs dans l'espace UEMOA : quel rôle des Médiateurs institutionnels pour une solution durable ? ». L'ouverture des travaux de ladite rencontre est intervenue dans l'après-midi du lundi 1er octobre 2018, en présence du chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba et d'éminentes autres personnalités. Aux côtés du Médiateur du Faso, Saran Séré Sérémé, étaient ses homologues du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Bénin et Togo.

Dans son adresse, le Médiateur du Faso a salué la pertinence et l'actualité du thème de la Ve AG de l'AMP-UEMOA dont la préoccupation est « unanimement partagée ». « Ce thème est interpellateur de la conscience de tout citoyen soucieux du bien-être de nos populations, du devenir de nos enfants, de l'avenir de notre jeunesse et du développement humain et durable de toute notre communauté », a-t-elle déclaré. Saran Séré Sérémé a salué la mobilisation de toutes les composantes sociales qui traduit, selon elle, leur adhésion au choix de la question au cœur des échanges. A l'entendre, les Médiateurs de l'espace UEMOA ont opté pour cette réflexion afin d'interpeller et défendre les citoyens, tout en les prévenant des dérives que connaissent les systèmes éducatifs ces dernières années.

Reconnaissance au président du Faso

« Le citoyen interconnecté, conscient de ses droits, demandeur du service public de qualité et en quête d'une démocratie participative, ne pourra jouer son rôle que s'il est rempli de connaissances, pétri d'expériences, d'audace dont le socle reste l'éducation reçue et celle acquise », a souligné le Médiateur du Faso.

C'est pourquoi, elle a invité les élèves et étudiants à privilégier le dialogue pour exprimer leurs préoccupations. Le Médiateur de la République du Sénégal, Me Alioune Badara Cissé, président de l'AMP-UEMOA, a indiqué que les jeunes qui aspirent à être les leaders de demain ne sauraient mettre la violence en avant aux dépens de leurs études. Pour lui, l'ignorance est la source de tous les déboires et il est impérieux que les Etats de l'espace communautaire travaillent à former la jeunesse aux domaines en adéquation avec les défis majeurs. Il a exhorté l'ensemble des experts venus d'horizons divers à enrichir les débats afin que des solutions pertinentes soient trouvées à l'issue des travaux. Me Alioune Badara Cissé a exprimé la reconnaissance des Médiateurs au président du Faso et son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keita, pour s'être personnellement investis dans la tenue de leur Ve AG. Il a présenté les condoléances de ses pairs au chef de l'Etat pour les victimes du terrorisme et réitéré leur soutien au peuple burkinabè dans la lutte contre ce fléau.