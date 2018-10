Burkina Faso: Rentrée scolaire 2018-2019

Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération du Burkina Faso, Alpha Barry, a… Plus »

Après trois mois de vacances, les élèves de Bobo-Dioulasso ont repris le chemin des écoles le 1er octobre 2018. Du Lycée municipal Vinama-Thiemounou-Djibril (LMVTD) au Lycée Ouezzin-Coulibaly (LOC) en passant par le groupe scolaire Ecole Nouvelle, c'est dans une ambiance joyeuse que les élèves se sont retrouvés. Les cours de récréation grouillent de monde de part et d'autre. Cependant, la recherche de place, l'achat des fournitures scolaires et le paiement de la scolarité restent un casse-tête pour certains parents d'élèves. Si certains élèves ont déjà une place assurée, ce n'est pas le cas pour d'autres à l'image de Bassarki Ouattara. Titulaire d'un BEPC (Brevet d'Etudes du Premier Cycle), il est à la recherche d'une place en classe de second au Lycée Ouezzin-Coulibaly (LOC) de Bobo-Dioulasso. Selon ses dires, il aurait approché un enseignant pour une place au LOC. Mais jusqu'à ce jour, a-t-il dit, il n'a toujours pas de bonnes nouvelles.

