Madagascar: Aznavour 1924-2018

Pour un temps plus ancien, et beaucoup plus méconnu, celui du génocide arménien perpétré en Turquie, il nous aura laissé ces autres mots : «Ils sont tombés, sans trop savoir pourquoi. Ils sont tombés pudiquement, sans bruit. Par milliers, par millions, sans que le monde bouge. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture. Qui choisit de mourir sans abdiquer sa foi. Qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure. Qui survit malgré tout et ne se plaint pas».

«Sur ma vie» (1956), «Je m'voyais déjà» (1961), «La Mamma» (1963), «Hier encore» (1964), «La Bohême» (1965), «Mes emmerdes» (1976) et donc «J'abdiquerai» (2008). Ses paroles et ses mélodies l'auront fait mentir : il parlait certes d'un temps mais que les moins de vingt ans peuvent tout à fait connaître.

Reconnu de ses pairs et comblé de bravos. Le pire et le meilleur j'en ai fait mon affaire

