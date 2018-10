Burkina Faso: Contrôle prix des fournitures scolaires - Chaude journée pour certains commerçants

Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ne badine pas sur le respect des prix des articles scolaires. En prélude à cette rentrée scolaire et académique, le département ministériel a initié une opération spéciale de contrôle des prix et de la qualité des fournitures. Le lancement de l'opération, qui a eu lieu le 1er octobre 2018 à Ouagadougou, a permis de rappeler à l'ordre les commerçants qui ne sont pas en conformité avec les mesures en vigueur.

Le premier jour de la rentrée, les élèves ont repris le chemin de l'école. Les étudiants, eux, regagnent le campus. Ce 1er octobre est aussi le jour choisi par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat pour se rendre aux lieux de ventes de fournitures scolaires ; non pas pour en acheter, mais afin de s'assurer que les prix réglementaires des articles ne sont pas foulés aux pieds. Lors de cette sortie, la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes était à la manœuvre. La presse, aussi associée à cette activité, a eu droit à un briefing de ce que sera cette excursion dénommée « contrôle spécial des fournitures scolaires ».

Cette activité, qui, selon Harouna Kaboré, a commencé depuis le 19 septembre 2018 sur l'ensemble du territoire, vise à « endiguer l'action néfaste de certains commerçants véreux qui profite de la période de forte demande pour renchérir les prix des articles scolaires et écouler des produits de qualité douteuse » Et le ministre d'ajouter que ce contrôle spécial a aussi pour but de permettre aux parents d'élèves et étudiants, etc., de vivre cette rentrée en toute quiétude. Ces détails livrés, les journalistes, et les contrôleurs ont été invités à embarquer dans des véhicules tout-terrain. Première destination, le côté ouest du marché Rood wooko.

A Huet servicing papetery, tenu par Antoine Azard, le ministre a remarqué que certaines règles en vigueur ne sont pas respectées. « Respectez-vous les prix de vente fixés ? » cette interrogation d'Harouna Kaboré, le responsable de Huet servicing Papetery répond : « Nous faisons le maximum. Le prix du papier est monté, mais nous faisons un effort pour maintenir le prix fixé. » En sus, dans cette papeterie, les factures ne sont pas établies en bonne et due forme. Le ministre a donc enjoint au patron de respecter scrupuleusement la règle en délivrant des factures à tout commerçant qui vient acheter des fournitures scolaires. Autrement, la sanction qui sied va tomber. Après ses mises en gardes, cap sur le lieu de vente du détaillant Idrissa Sodré. Ici, les prix des fournitures scolaires ne sont pas affichés. Le détaillant a été invité à se conformer aux normes. En plus de cette faute, le détaillant ne dispose pas de factures d'achats. « Si ce n'est pas les grossistes, nous, les détaillants, n'en disposons pas », dit-il. « Pourtant il vous faut des factures d'achats. Logiquement, quand vous achetez les articles scolaires, on doit vous délivrer ce papier », a dit le contrôleur Lobran Somé qui a fait noter que c'est une infraction. Selon Idrissa Sodré, l'absence de facture est due au fait que certains grossissent n'en donnent pas aux détaillants. « Quand tu en demandes, on te dit que si tu ne veux pas acheter, tu laisses. Et comme ce commerce est notre gagne-pain, on ne trouve pas grand-chose à redire », a déploré le détaillant.

Autre lieu même constat pratiquement : au point de vente de Korgo Romain, les prix des articles ne sont pas non plus affichés. « La librairie a été ouverte il n'y a pas longtemps. C'est pourquoi nous n'avons pas eu le temps d'afficher les prix », a expliqué l'un des responsables de la librairie Planète bureautique informatique. « J'invite les commerçants à respecter les marges et prix fixés par la réglementation en vigueur et à se départir des pratiques illicites en matière de commerce des produits de grande consommation », a conclu le ministre du Commerce.