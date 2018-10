Burkina Faso: Attaques terroristes - Les trois gendarmes et les 8 militaires reposent à Ouahigouya

C'est dans une immense tristesse que cet enterrement s'est effectué devant les parents des victimes, les yeux débordant de larmes et une bonne partie de la population de Ouahigouya. Le représentant des familles des victimes, Fulbert Kabré, a remercié les autorités, l'armée nationale, la population du Yatenga et tous ceux venus les soutenir dans cette dure épreuve « Nous avons une chose à dire : nous voulons qu'avec l'aide du Tout-Puissant, le terrorisme n'ai ni de succès ni d'avenir sur cette terre", a confié le représentant des parents des victimes.

Hommage aux victimes, condoléances aux parents, décoration à titre posthume, c'est ce à quoi se sont attelées la hiérarchie militaire, les autorités gouvernementales et administratives de la région du Nord, le 27 septembre, avant de conduire les trois gendarmes à leurs dernières demeures. Rappelons-le, ceux qui sont tombés le 23 septembre 2018 dans le guet-à-pens des forces du Mal quand ils menaient une opération de recherche des agents d'Inata, enlevés auparavant le même jour : sont : le Maréchal des logis chef Benoît G. Sampébré, le Maréchal des logis Charles Kiendrebéogo et Jacob Kaboré.

Les 03 gendarmes et les 08 militaires tués dans la zone de Djibo par les forces du Mal ont été enterrés au cimetière d'Oufré à Ouahigouya. L'enterrement des pandores a eu lieu le jeudi 27 septembre 2018, et celui des 08 militaires le lendemain 28 septembre.

Copyright © 2018 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.