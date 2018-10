Cote d'Ivoire: Coopération Sud-Sud - Le Comité national de télédétection et d'information géographique vend son expertise au Congo

Une délégation congolaise conduite par le directeur de cabinet du ministère des Affaires foncières et du Domaine public, chargé des Relations avec le Parlement de la République du Congo a séjourné en Côte d'Ivoire, du 23 au 29 septembre.

Au cœur de cette visite de travail, la signature d'un accord entre le Fonds national du cadastre de la République du Congo et le Comité national de télédétection et d'information géographique (Cntig).

Par la signature de cette convention, le Fonds national du cadastre de la République du Congo s'attache les services du Cntig pour l'accompagner dans la mise en œuvre de la politique de modernisation de l'administration foncière congolaise.

Le protocole d'accord a été paraphé par les directeurs généraux du Cntig et du Fonds national du cadastre de la République du Congo, le 26 septembre, à la Primature, en présence du directeur de cabinet du ministre des Affaires foncières et du Domaine public, chargé des Relations avec le Parlement de la République du Congo ; de Koffi Ahoutou Emmanuel, directeur de cabinet du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly et du consul de la République du Congo en Côte d'Ivoire.

Auparavant, la mission congolaise a eu une série de rencontres et d'échanges avec quelques structures techniques telles que l'Ordre des géomètres-experts de Côte d'Ivoire, la direction du cadastre, le guichet unique du foncier ivoirien et des institutions de formation.

En outre, un atelier sur la modernisation de la gestion foncière du Congo a réuni les experts du Cntig et la mission congolaise. Trois principales thématiques ont été abordées au cours de réunion. A savoir, le développement et l'acquisition d'outils géo-décisionnels pour la modernisation du cadastre ; le développement et l'acquisition d'une expertise géomatique spécifique du cadastre congolais ; la planification des travaux géodésiques et cartographiques de ce pays.

L'exportation de l'expertise du Cntig hors des frontières ivoiriennes, matérialisée par la signature de cet accord de coopération avec le Fonds national du cadastre de la République du Congo, concrétise son ambition de développer et de renforcer la coopération Sud-Sud.