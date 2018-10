Afrique: Lu pour vous - Des stratégies pour une Afrique prospère

Dans leur ouvrage « L'Afrique en marche », quatre personnalités, dont l'ancien président nigérian, Olusegun Obasanjo, proposent des méthodes pour booster les performances économiques du continent africain.

Fruit de 12 années de travaux de terrain, "L'Afrique en Marche" est un manuel pour la "réussite économique" du continent africain. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo et les trois autres co-auteurs (Greg Mills, Jeffrey Herbst, Dickie Davis) de cette œuvre invitent, en effet, les lecteurs, notamment les dirigeants africains à avoir des idées pratiques sur les moyens de booster les performances économiques de l'Afrique et assurer sa croissance au-delà de ses matières premières. L'ouvrage de 351 pages analyse les failles économiques du continent et les stratégies à mettre en œuvre pour valoriser et optimiser ses potentialités économiques jugées considérables. Ainsi, la première partie est consacrée à la situation démographique en Afrique.

Sur ce point, les écrivains soulignent que la population totale de l'Afrique devrait plus que doubler d'ici à 2050, pour atteindre 2,4 milliards d'habitants, selon l'ONU. D'où la nécessité de maitriser la démographie. A cet effet, ils invitent les chefs d'Etats africains à une planification et politique favorables au développement, en ce sens que la démographie et le développement vont de pair. « Sans cette planification, il pourrait s'ensuivre un désastre démographique, une incitation aux troubles sociaux et à l'accélération des migrations aussi bien à l'intérieur du continent qu'à l'extérieur», préviennent-ils. De ce fait, ils suggèrent aux dirigeants africains de consolider la démocratie, libéraliser leurs économies respectives, investir dans les ressources humaines et les infrastructures et garantir l'Etat de droit. Le deuxième volet du livre, quant à lui, fait l'état de l'économie africaine, à travers les différentes activités humaines.

Planifier pour réussir

Dans le domaine de l'agriculture, les auteurs soulignent que l'agriculture en Afrique, est l'histoire d'un potentiel énorme qui n'a pas été atteint. « A titre indicatif, l'Afrique possède 874 millions d'hectares de terre arable, soit 60% du total mondial. Pourtant, elle n'utilise que 43% de ses terres arables potentiellement pluviales », détaillent-ils. Les raisons pour lesquelles l'Afrique stagne dans le domaine agraire, selon ces derniers, sont dues notamment, aux guerres, à l'instabilité, au manque de clarté quant aux titres fonciers et au faible investissement dans la ressource humaine et dans les systèmes de gestion. En ce qui concerne l'exploitation minière, ils soulignent que l'Afrique regorge également d'énormes minerais, mais de larges zones du continent restent sous-explorées pour ce qui est des gisements miniers. Par exemple, l'Afrique détient 20% des réserves d'or connues dans le monde, plus de 60% pour le diamant et 95% pour le platine.

Face aux obstacles, des recommandations ont été formulées dans la troisième partie intitulée « Faire marcher l'Afrique ». Il s'agit, entre autres, de la création de stabilité et de certitude dans le domaine politique, juridique et réglementaire pour une stratégie d'investissement réussie. Dans l'avant-dernier chapitre intitulé « Planifier pour réussir », les quatre écrivains invitent les dirigeants africains à utiliser le processus de planification pour montrer qu'il est impératif et urgent de promouvoir la croissance et de créer des emplois. « Ces dirigeants doivent recruter les personnes les plus compétentes disponibles pour cette planification », conseillent-ils. Dans le dernier chapitre du livre, titré « Leadership et performance », M. Obasanjo et ses collaborateurs soutiennent, d'ailleurs, que le leadership nécessite d'utiliser toute la gamme de compétences. Toutefois, concluent-ils, la responsabilité des fonctionnaires doit être assurée par la transparence.