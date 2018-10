Burkina Faso: Lu Pour Vous - A quand la fin de l'aide au développement?

L'économiste zambienne, Dambisa Moyo dénonce, dans son ouvrage "L'Aide fatale: les ravages d'une aide inutile et de nouvelles solutions pour l'Afrique", l'inefficacité de l'aide au développement et ses effets pervers. Elle prône, donc, une suppression de cette assistance et la mise en place d'un modèle de développement basé sur l'ouverture au marché et au capital.

L'aide au développement (incluant les dons directs et les prêts à taux réduits), reçue par l'Afrique depuis les indépendances, s'élève à plus d'un trillion (mille milliards) de dollars, selon l'économiste zambienne, Dambisa Moyo. Cette assistance qui représente environ 15% du PIB du continent, atteste-t-elle dans son livre "L'Aide fatale: les ravages d'une aide inutile et de nouvelles solutions pour l'Afrique", n'a jamais permis de vaincre la pauvreté. Elle y souligne au contraire que cette manne financière a, à la fois, favorisé la corruption et entretenu des régimes anti-démocratiques. De plus, pour elle, l'aide au développement a contribué, par ailleurs, à susciter les convoitises et envenimer les conflits ethniques, avec à la clé d'interminables guerres civiles. Au plan économique, Dambisa Moyo est catégorique: contrairement à l'acception populaire, l'assistance sape la compétitivité des secteurs productifs, altérant au passage leur capacité d'exportation.

L'autre effet pervers de cette aide extérieure est la perpétuation d'une administration publique pléthorique. Sur ce point, elle préconise une profonde réforme des secteurs publics. Paradoxe des paradoxes, révèle Dambisa Moyo, la pauvreté a augmenté de 11 % à 66 %, entre 1970 et 1998, c'est-à-dire la période au cours de laquelle l'aide au développement était à son plus haut niveau. Pour elle, cette ressource financière souffre d'une tare congénitale: elle affecte la capacité à s'auto-affranchir et à prendre son destin en main. De l'avis de l'économiste, le chemin de la croissance économique passe donc par la suppression pure et simple de cette "aide fatale". Pour preuve, argumente-t-elle, tous les pays développés d'Europe, d'Amérique et d'Asie doivent leurs performances non pas à l'aide extérieure mais à leur capacité à créer des richesses: « Il y a trente ans, le Malawi, le Burundi et le Burkina Faso disposaient d'un revenu par habitant supérieur à celui de la Chine».

"L'aide n'a jamais marché"

Or, contrairement à de nombreux pays africains, la Chine populaire connaît, depuis des années, une performance économique soutenue, grâce à sa compétitivité et sa capacité à attirer des investisseurs étrangers. Après une critique sans concession de cette "aide empoisonnée", l'auteur, dans la seconde partie de l'œuvre, offre des pistes de solutions. Première proposition: s'ouvrir au commerce extérieur et aux investissements directs étrangers. En effet, l'Afrique représente 1% des échanges mondiaux alors qu'elle est proche du marché européen. Une réelle insertion dans le commerce international suppose, estime-t-elle, un contexte politique et juridique stable, et des droits de propriété garantis. Deuxième proposition : supprimer les subventions massives que les gouvernements américains et européens accordent à leurs agriculteurs. Les paysans africains pourront, de ce fait, intégrer les marchés mondiaux et vivre de leur production.

Ultime offre: l'autofinancement des pays africains par émissions d'obligations sur les marchés de capitaux. Cette démarche incitera les Etats à se conformer à une discipline stricte. Pour convaincre les investisseurs, ils devront, dans ce cas de figure, prouver leur solidité financière. Selon Dambisa Moyo, le véritable obstacle à l'émergence de l'Afrique est politique. Et de conclure, amère: «Les donateurs occidentaux ont une industrie de l'aide à entretenir, et très peu de temps libre pour s'inquiéter du drame de l'Afrique. Pour un politicien occidental, maintenir le statu quo de l'aide est la solution la plus facile : il s'agit juste de signer un chèque. Et l'un des aspects les plus déprimants de ce fiasco de l'aide est que donateurs, politiciens, gouvernements, universitaires, économistes et spécialistes, tous savent, au plus profond d'eux-mêmes, que l'aide ne marche pas, qu'elle n'a jamais marché et qu'elle ne marchera pas».