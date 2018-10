Afrique: Al Ahly et l'ES Sétif se retrouvent pour la deuxième fois en demi-finale !

30 ans après, Al Ahly et l'ES Sétif se retrouvent en demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions interclubs de la CAF.

Edition 1988 de la Coupe d'Afrique des clubs champions, l'ES Sétif alors en deuxième division, affronte la grande équipe d'Al Ahly. A l'aller à Sétif, les locaux font le job comme il se doit en prenant une avance plus au moins confortable (2-0) grâce à Rahmani et Gherib. Mais au retour au Cairo stadium, les Diables rouges, poussés par une affluence record, remontent leur retard sur des buts de Alaâ Mouhoub et Oussama El Orabi. Le pénalty raté par Mohamed Abdeljalil, sonne la qualification des Algériens pour la finale qu'ils remporteront ensuite aux dépens des Nigérians d'Iwanwanu.

La rencontre de ce mardi soir, aura donc un léger parfum de revanche pour Al Ahly.

Côté sétifien, Rachid Taoussi pourra compter sur l'ensemble des joueurs. Les blessés et les suspendus sont tous de retour : « Je suis vraiment soulagé de pouvoir compter sur mon effectif au complet. J'aurai le choix. Les conditions climatiques au Caire sont différentes par rapport celles de l'Algérie. On va essayer de trouver des solutions », dit l'ancien sélectionneur des Lions de l'Atlas.

Pour l'attaquant El Habib Bouguelmouna, révélation de ce début de saison, l'objectif est de remporter la Ligue : « On va essayer de rendre heureux nos supporters, ils méritent les égards et les remerciements car ils sont toujours derrière nous, même lors de nos défaites. Nos supporters rêvent d'une autre consécration africaine ». Et d'enchaîner : « notre adversaire est très difficile à manier sur son terrain surtout, ils vont tout faire pour nous battre sur un score conséquent, pour jouer aisément son match retour à Sétif, chose que l'on sait. On va d'abord être très vigilants dès l'entame de la rencontre pour affaiblir leur ardeur. Les joueurs d'Al Ahly seront poussés par leurs milliers de supporteurs, d'où la nécessité de jouer calmement comme on sait le faire à l'Entente pour pouvoir gérer le match à notre guise ».

La qualification acquise à Casablanca face au WAC a permis à l'ES Sétif de croire en ses chances et de ne pas être apeurée par un déplacement. Mais, cette fois-ci, en face ce sera le roi de l'Afrique.