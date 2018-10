Ile Maurice: Blanchiment d'argent - Ce que dit le rapport de l'ESAAMLG sur la Banque de Maurice

À la mi-septembre, l'Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) rendait public son rapport d'évaluation pour Maurice. Et dans un communiqué, ce mardi 2 octobre, la Banque de Maurice (BoM) fait état du constat qui a été fait au niveau de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Il s'avère ainsi que la Banque centrale a émis des règlements pour tacler ces deux problèmes. D'autant que son premier rapport, l'ESAAMLG avait relevé des manquements dans les précédents règlements. D'où les amendements apportés dans la Finance (Miscellaneos Provisions) Act 2018.

De plus, le BoM a mis en place un système afin de s'assurer que ceux qui occupent des postes à responsabilités au sein des banques sont intègres. «This helps in preventing criminals from holding shares or holding a management function in institutions under the Banking Act.» La BoM a également fait l'acquisition d'un système automatique pour surveiller les transactions. Une initiative qui a été saluée, car aidant à mieux pister les «high-risk customers».

La BoM a aussi mis en place une unité pour superviser les institutions financières et a revu les critères d'octroi de licences. En outre, depuis le 19 septembre 2018, la Financial Intelligence Unit et la Financial Services Commission sont appelées à collaborer avec la Banque centrale pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Cependant, le rapport de l'ESAAMLG a aussi mis en avant quelques aspects sur lesquels la BoM pourrait améliorer le cadre régulateur. L'imposition de sanctions plus sévères dans les cas d'infractions aux règlements concernant le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en fait partie.