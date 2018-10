Ile Maurice: Diffamation alléguée - Uteem et Jadoo-Jaunbocus trouvent un accord à l'amiable

Ils ont tous deux signifié leur intention de retirer leurs plaintes respectives de réclamation de dommages. En cour intermédiaire, Reza Uteem avait réclamé Rs 500 000 à l'ancienne Parliamentary Private Secretary (PPS) et ex-ministre pour propos diffamatoires sur les ondes d'une radio privée, le 25 juin 2015.

Tandis que cette dernière avait, elle, répliquant en sommant le député mauve de lui payer des dommages de Rs 5 millions.

Ce mardi 2 octobre, les deux parties ont toutefois déposé une copie devant la magistrate Wendy Rangan, siégeant en cour intermédiaire, confirmant qu'ils sont parvenus à un «out of court settlement». «The parties have reached an amicable agreement in full and final settlement of all disputes and differences concerning the Supreme Court and Intermediate Court», peut-on lire dans le document.