Ile Maurice: Mauritius Bar Association - «Teeluckdharry ne peut pas réclamer de révision judiciaire !»

«Aucune décision ne peut être revue en Cour à ce stade.» La Mauritius Bar Association est catégorique. Après que le Senior Counsel Rishi Pursem, représentant du Bar Council, a objecté à la demande de Me Sanjeev Teeluckdharry qui conteste les procédures enclenchées pour le suspendre, la MBA a, elle, logé six points en Cour suprême hier, lundi 1er octobre. Une date sera fixée par voie circulaire pour écouter les débats.

La MBA explique clairement que le demandeur ne peut pas réclamer de révision judiciaire étant donné que le Bar Council n'a pas encore pris de décision. «The applicant (NdlR: Me Sanjeev Teeluckdharry) cannot seek to challenge by way of a judicial review a decision unless and until he exhausted the right of redness available to him under the act (NdlR: 13 (5) of the MBA Act)», poursuit la Mauritius Bar Association. D'ajouter que «the decision to refer the applicant to the Supreme Court for a serious breach of etiquette..., the decision cannot be considered final because it would be for the Chief Justice to deal with the said referral as he seems fit».

Pour la MBA, la décision de référer l'affaire à la Cour suprême ne peut causer de préjudice à Me Sanjeev Teeluckdharry. Cela, poursuit-elle, car il aura l'occasion de se défendre lorsque le chef juge agira sur cette référence en instituant un comité disciplinaire contre lui.

Le bras de fer entre l'Ordre des avocats et le membre du Mouvement socialiste militant a débuté après que le rapport Lam Shang Leen a été rendu public. Sa conduite lors d'une conférence de presse serait, selon le Bar Council, une violation au Code d'éthique de la profession