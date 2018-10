Madagascar: Ambohitsaina - Semaine de l'histoire, un programme chargé

Après un an de préparation, la première édition va s'ouvrir à Ankatso. Du 10 au 16 octobre, la semaine sera riche en évènements et en commémorations. Une volonté des jeunes membres de l'Association des Etudiants en Histoire pour mettre en valeur l'histoire de Madagascar.

Un pays sans histoire est comme un arbre sans racines. Ce sera six jours d'éveil de la mémoire collective. Les jeunes vont se souvenir du passé de leur pays. «Bon nombre de jeunes ne connaissent pas notre histoire. Cet évènement est une occasion pour eux de comprendre le passé » affirme le vice président de l'AEH Alex Randriamahefa.

Au programme, l'après midi du 10 octobre, à l'occasion du soixantième anniversaire de la proclamation de la République malgache, une conférence intitulé «fanjakana et la République dans l'histoire de Madagascar».puis jeudi 11 octobre, des portes ouvertes qui auront pour titre «les métiers de l'historien» se tiendront à l'amphi 24 de la Faculté des lettres et sciences humaines. Comme les clichés immortalisent les évènements du passé, des photos de la première République seront exposées le vendredi 12 octobre. Du 13 au 16 octobre, des conférences débats concernant l'aspect culturel à Madagascar seront animées par les professeurs et les étudiants. «Tous les étudiants de différentes disciplines sont priés de venir à cet évènement. Nous sommes tous concernés !» réclame le vice président de l'association.

Le passé de Madagascar mérite d'être connu par tous. Selon les organisateurs, le but est de réveiller la conscience nationale à travers l'histoire, aider les malgaches à connaitre son importance et son rôle, et enfin, renforcer les liens entre les étudiants en particulier et les Malgaches en général. « L'objectif est de conscientiser les étudiants. L'histoire est importante dans la vie d'une nation. Elle est partiellement oubliée voire même négligée par les décideurs et le peuple. En effet, on assiste à une espèce d'amnésie collective» certifie le secrétaire général de l'Association des Etudiants en Histoire Ny Rado Andrianasimanana.