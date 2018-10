Madagascar: SEM Yang Xiaorong - « La Chine respecte le choix du peuple malgache»

Premier partenaire. Toujours est-il que la Chine est le premier partenaire économique de Madagascar. Ainsi, dans le domaine de l'investissement, les entreprises chinoises sont de plus en plus présentes dans la Grande île, notamment dans les secteurs du textile, de l'agriculture et des infrastructures engendrant de ce fait, de nombreux emplois. Faut-il rappeler que le gouvernement chinois a accordé plus de trois milliards de dollars depuis 1972, date du début des relations diplomatiques entre les deux pays pour subvenir à l'aide publique au développement de l'État malgache. Sur d'autres plans, l'institut Confucius de Madagascar, présent dans les universités d'Antananarivo et Toamasina, met en relief la culture chinoise en dispensant notamment des cours de mandarin.

Lors de son intervention, l'ambassadeur de Chine à Madagascar, SEM Yang Xiaorong a déclaré que « cette année est importante pour Madagascar, notamment avec l'élection présidentielle. Nous respectons le choix du peuple malgache. Et que cette élection aura lieu dans une situation stable ». L'ambassadeur n'a pas manqué également de parler des 46 ans de coopération entre les deux pays qui se sont soldés par un progrès impressionnant où la confiance mutuelle règne sur le plan politique, économique et social. D'ailleurs, la Chine a octroyé 100 millions de Yuan à la Grande île pour le développement du pays.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.