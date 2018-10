Maroc - AgriTech 2018 Casablanca, un salon pas comme les autres

AgriTech Maroc sera désormais une étape dans les manifestations similaires, déjà tenue en Ukraine.

Les participants ont parcouru près de 1 500 km en 4 jours d'AgriTech, à travers le Maroc, depuis l'ouverture officielle et le Masterclass sur le thème «Quand le Digital fait grandir l'Agriculture», au Wired Startups de Casablanca, le lundi 24 septembre, jusqu'à la cérémonie de clôture, jeudi 27 septembre, au siège de NGE Impact à Casablanca. C'est sur un train soutenu, à la mesure du Matching chirurgical dans l'AgTech entre solutions proposées et besoins exprimés, que s'est déroulée la rencontre. En effet, la manifestation, initiée par NGE Impact, organisateur de Hub Africa, et Valeur-Tech, a fait plus que promouvoir des technologies appliquées aux filières agricoles porteuses, notamment l'arboriculture, l'horticulture, les grandes cultures, le maraîchage, la viticulture...

Développement accéléré d'une agriculture compétitive

Comme l'ont si bien précisé MM. Moulay Rachid Cherkaoui, Vice-président MeM, 13ème région CGEM (patronat marocain), Fondateur et PDG de MTech Invest, et Mohammed Zouhairi, chef de la division du Partenariat et de la promotion de l'investissement à la Direction de l'agrégation et du Partenariat de l'Agence pour le Développement agricole (ADA), le Plan Maroc Vert (PMV), nouvelle stratégie agricole du Maroc, englobe un volet non négligeable en termes de modernisation du secteur. De concert, ils ont présenté aux participants, l'option d'une dynamique d'évolution harmonisée, équilibrée et évolutive qu'inclut ce Plan ambitieux, via la concrétisation de nouveaux projets à haute valeur ajoutée.

Juste avant de leur donner la parole, MM. Alioune Guèye, président de NGE Impact, et Fabrizio Delage, co-fondateur et Président directeur général de Valeur Tech, ont signifié que, pour les startups françaises et africaines, porteuses de solutions dans des données météo plus précises et localisées, la cartographie des espaces cultivés, la géolocalisation de flotte d'engins et de véhicules, le contrôle de carburant, de drones pulvérisateurs... c'est l'occasion de répondre de manière très fine aux besoins des exploitants petits et grands. Une séance d'ouverture qui s'est achevée par du Networking entre acteurs, experts et professionnels qui gravitent autour du secteur stratégique de l'agriculture au Maroc et dans le reste du continent africain, pour se connaître un peu plus. Mieux encore, des startups ont pitché devant l'audience et testé grandeur-nature leurs solutions digitales innovantes pour répondre à des problématiques concrètes de nos agriculteurs africains. A noter qu'AgriTech a aussi compté la participation de champions agricoles, d'institutionnels, de chercheurs et formateurs...

Les initiateurs ont ensuite invité tout cet écosystème à la première étape sur le terrain, à savoir l'usine Thalvin de Diana Holding à Benslimane, après un déjeuner copieux au Ryad du Vigneron. Sur place, Stéphane Mariot, œnologue-directeur du complexe, a exposé et répondu aux interrogations des porteurs de solutions IoT. Des échanges riches ont précédé la visite du complexe, afin de mieux cerner les problématiques. Les contacts noués déboucheront certainement sur des issues heureuses pour les parties, tant les questions et réponses n'ont cessé de se préciser. Des discussions qui se sont poursuivies le soir, de retour à Casablanca autour d'un diner, en Talk-Meet Up. C'est d'ailleurs ce même procédé qui sera adopté tout au long des 4 jours qu'a duré la manifestation.

Vignoble, arboriculture, agro-industrie... même appétit en IoT

Le lendemain, les participants ont mis le cap sur l'Agropolis de Meknès. La direction régionale de l'Agriculture de Fès-Meknès, avec à sa tête Dr Kamal Hidane, le Cluster Agrinova, et l'Association des industriels de l'Agropolis, ont reçu AgriTech au Qualipôle, logé au sein de l'Agropolis. Outre les Pitchs, Demo In Vivo et présentations de structures, telles que Meditelecom, Visiogreen Africa, Geo16, fortement représentée par la malgache Stéphanie Malala, gérante de la filiale Xcelsius Maroc, et son équipe de techniciennes... des visites sur le terrain ont porté AgriTech sur les terres des Domaines Brahim Zniber. Ainsi les vignobles, les exploitations arboricoles, la Massera où exploitation de trituration d'huile d'olive vierge et la pépinière ont reçu le groupe. A l'Agropolis, M. Réda Zniber, directeur général délégué, assisté du directeur d'exploitation, s'est prêté aux interrogations des startups. De la robotique aux capteurs de stations météo, en passant par la santé du vignoble, la géolocalisation du parc de véhicules ou le contrôle des carburants... ces dernières ont avancé des solutions pertinentes. De retour à Casablanca, les échanges se sont poursuivis au cocktail dinatoire.

Les fruits rouges n'ont pas été en reste

Mercredi matin, très tôt, direction a été prise sur Moulay Bousselham, plus précisément à Laouamra, non loin de Larache. Ce fut au tour des exploitants de fruits rouges de recevoir AgriTech 2018. M. Nabil Belmkaddem, directeur de la Coopérative Bestberry, et M. Chakib Laksiouar, membre, accueillirent le groupe dans la propriété de ce dernier. Dans une forêt de serres, les participants ont assisté à la cueillette de framboises et au conditionnement de fruits rouges. Les pitchs se feront au siège de la coopérative à Moulay Bousselham entre l'océan Atlantique et les espaces emblavés de cette vaste plaine marocaine. Les startups, qui ont assisté à la livraison de fraisiers venus d'Espagne, comprendront un peu plus les process d'une production en sous-traitance, essentiellement destinée à l'exportation. Mais aussi, elles ont saisi toute l'organisation de l'écosystème avec la présence de structures dédiées pour l'emballage, le conditionnement... Les entretiens entre exploitants et startupers n'en ont été que plus fructueux. Avant le retour sur Casablanca, AgriTech remit le cap vers le nord, direction le douar Oulad Hammou, dans la direction de la route de Ksar Kébir, où M. Lotfi Ben Salah, tout nouveau exploitant de fruits rouges et non moins membre d'Interproberries, insistera pour recevoir le groupe. L'exploitation de ses 30 ha de fruits rouges ne date que depuis 2 ans, mais avec ses partenariats avec de grandes institutions, son espace expérimental avec l'INRA de France... il entend bien se développer davantage. AgriTech est arrivé sur ses terres en même temps qu'une livraison de fraisiers « brandés », mais sans aucun doute il ira vers le développement de ses propres marques. Les participants ont discuté avec un exploitant convaincu... Le dernier dîner à Casablanca permit de poursuivre le networking.

La productivité, au bout

Jeudi matin, sur le même entrain que le premier jour, le groupe rendit visite, dans la zone industrielle de Dar Bouazza, à Frelug. Mme Amina Oudghiri, fondatrice et présidente de cette entité spécialisée dans la 4ème gamme de légumes prêts à l'emploi, aura eu des discussions fort riches avec les fournisseurs de solutions IoT. Au sortir des entretiens, cette unité, qui envisage de s'agrandir, ne manquera pas de louer les services de certains d'entre eux pour améliorer sa compétitivité.

A Casablanca, c'est dans la bonne humeur qu'AgriTech s'est achevé avec des startups, susurrant vivement la prochaine édition !