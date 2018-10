Sénégal: Plus de 39 milliards FCFA de la BAD pour le PUDC

Il y a aussi plus de 690 km de routes rurales construites dont 575 ouvertes à la circulation, améliorant l'accès aux habitants de 730 villages, 229 forages et 147 châteaux d'eau, 3 729 équipements post-récolte distribués aux femmes.

A l'actif du PUDC, il y a 335 villages électrifiés, 80 centrales solaires opérationnelles et produisent 255 volts en moyenne tension/basse tension, etc.

Doté d'un budget d'environ 192 millions de dollars (plus de 100 milliards de francs Cfa), le projet est entièrement financé par le Gouvernement sénégalais et mis en œuvre par le PNUD.

"Au programme, figurent la mise en place de 109 entreprises agricoles rurales, la création de 109 périmètres horticoles (dotés d'équipements d'irrigation), la réalisation de 105 forages et 710 km de pistes rurales, l'installation de 76 centrales solaires, la pose de 1 023 km de réseaux électriques de moyenne et basse tension, ainsi que la construction de 70 postes de santé tout équipés", selon le communiqué.

Sa deuxième phase, d'une durée de quatre ans, "va couvrir plusieurs localités dans les douze régions du pays - notamment Ziguinchor, Kolda, Kaolack, Thiès et Kaffrine -, et concerner 3 millions de personnes, dont 1,5 million de bénéficiaires directs".

