Guinée: Célébrations des 60 ans de l'indépendance avec de nombreux chefs d'Etat

Cette foule est majoritairement jeune et chante et danse au rythme endiablé des orchestres guinéens. Beaucoup de drapeaux, rouge, jaune et vert, flottent au-dessus des arbres, cocotiers et autres acacias, qui entourent l'enceinte du stade. Le thème est panafricaniste puisque les portraits de héros de la décolonisation ornent le stade : Lumumba, Nyerere ou encore bien sûr, Ahmed Sékou Touré, le premier président de la République qui reste une figure tutélaire en Guinée.

C'est une ambiance des grands jours dans le quartier de Dixinn dans la proche banlieue de Conakry. Des milliers de personnes déferlent depuis ce matin et ont envahi le stade mythique du 28-Septembre. L'ambiance est festive. Il faut dire que les Amazones et le Bembeya Jazz, ce sont deux orchestres mythiques de la Ière République sont chargés de chauffer le stade.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.