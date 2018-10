Guinée: Une dizaine de chefs d'Etat assiste aux festivités du 60e anniversaire de l'indépendance

Accompagnés de leurs délégations respectives, les présidents de la Mauritanie, du Ghana, du Mali, du Niger, du Burkina Fasso, du Togo, du Tchad, du Gabon et du Sénégal ont rejoint leur homologue de Guinée à l'occasion de l'événement célébré le 2 octobre de chaque année. Le Congo a été représenté par le président Denis Sassou N'Guesso, qui a quitté Brazzaville le 1er octobre.

Sur le thème « 60 ans d'indépendance, une souveraineté assumée », les festivités ont célébré également l'union Guinée-Ghana-Mali, une union socialiste et panafricaine qui a vécu de 1958 à 1960.

Le clou de la cérémonie marquant les 60 ans du pays d'Ahmed Sékou Touré a été le défilé géant ayant regroupé toutes les catégories socioprofessionnelles, politiques, militaires et paramilitaires.

Le déplacement du chef de l'Etat congolais pour participer à ces festivités traduit l'excellence des relations entre la Guinée et le Congo. Denis Sassou N'Guesso va mettre son séjour à profit pour échanger avec son homologue guinéen sur des sujets d'intérêt commun, dans le but de renforcer les relations bilatérales.

A la veille de la célébration de la fête d'indépendance, le président Alpha Condé a invité tous les Guinéens à « continuer la longue marche pour la construction » du « pays promis à un bel avenir ». Dans son adresse à la nation, il a déclaré: « A tous, je demande pardon pour tous les actes regrettables commis pendant ces dernières décennies et j'invite chacun d'entre vous au courage pour la suite de nos entreprises qui restent à accomplir. La solidarité doit guider nos pas, afin de maintenir le lien entre notre passé et la gestion de nos projets futurs ».

Alpha Condé a ajouté : « Après soixante années d'efforts et de sacrifices, je voudrais également inviter tous les citoyens, hommes, femmes et jeunes, à privilégier l'essentiel, c'est-à-dire la protection de notre Maison commune qui doit se maintenir et se renforcer dans la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Ce projet doit aussi se réaliser autour de la réconciliation nationale, un chantier sur lequel j'ai toujours œuvré, pour faire disparaître les frontières invisibles de la division qui peuvent exister entre nos communautés ».

Le chef de l'Etat guinéen a indiqué qu'il ne ménageait aucun effort pour mettre en place « des projets destinés à préserver l'avenir des générations futures », notamment en dotant la Guinée « d'infrastructures économiques viables et solides ». L'objectif étant d'apporter « une réponse durable aux besoins sociaux de base », par la promotion d'un système éducatif performant, d'un système de santé plus efficace, la fourniture d'eau et d'électricité, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes.

Alpha Condé s'est réjoui de ce que son pays porte de nombreux projets pour son développement. « En témoignent la réhabilitation des routes et des voiries urbaines, la construction de nouveaux barrages, l'installation des infrastructures sanitaires dans tout le pays. S'inscrit dans ces objectifs, la modernisation du port de la capitale qui deviendra plus compétitif, avec des partenaires engagés à nous soutenir. Les efforts de soutien sont également orientés vers les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et l'investissement dans le développement local par les sociétés minières. La Guinée figure désormais parmi les pays engagés résolument sur la voie de l'émergence », a assuré le chef de l'Etat.

L'indépendance de la Guinée a été proclamée, le 2 octobre 1958, sous l'égide du premier président du pays, Ahmed Sékou Touré.