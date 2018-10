Niger: Emission simultanée de bons et obligations assimilables du trésor - Le Niger sollicite 15 milliards de FCFA sur le marché financier

Le Niger lance sur le marché financier une adjudication simultanée de bons et obligations du trésor d'un montant de 15 milliards de FCFA et sur des maturités respectives de 12 mois et 36 mois, annonce l'agence ouest africaine de planification de la dette Umoa-Titres dans un communiqué.

La date de dépôt des soumissions est fixée au jeudi 04 octobre 2018.

Pour les bons du trésor dont la durée est de 364 jours, la valeur nominale unitaire est de un million et le taux d'intérêt est multiple. Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons. Les revenus perçus sur les Bons du Trésor sont exonérés d'impôts pour les investisseurs résidents au Niger et les non-résidents sont soumis à la fiscalité applicable sur le territoire du pays de résidence. L'échéance est fixée au 03 octobre 2019.