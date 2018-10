Gabon: Législatives et locales 2018 - RHM-UN unis pour le 3ème arrondissement

C'est avec plein d'entrain que les candidats aux élections locales et législatives, respectivement Vincent De Paul GONDJOUT et Fortuné EDOU ESSONE ont tenu des meetings très animés dans quelques quartiers du 3ème arrondissement hier 1er octobre. L'objectif étant de collecter le maximum de voix et de faire entendre leurs projets et motivations, l'engouement était au rendez-vous.

« Le combat que nous menons est un combat noble parce que nous n'allons pas vers la violence mais c'est un combat d'idées où nous voulons mettre en place un système démocratique très fiable », a déclaré Fortuné EDOU ESSONE dans ses propos introductifs. Voulant régler les problèmes de la population gabonaise et particulièrement ceux des habitants du 3ème arrondissement de Libreville, ce dernier a édifié son auditoire sur ses projets et les motivations de sa candidature. Vue l'ambiance montrant l'adhésion des riverains présents, le candidat aux législatives semble avoir conquis des cœurs. Il a invité les citadins du 3ème à travailler main dans la main avec lui, car étant lui-même un habitant de cet arrondissement. Il estime que leurs problèmes sont aussi les siens : « Si je suis député, sans vous je ne ferais rien mais si on se regroupe tous ensemble pour résoudre les problèmes de tout le monde pas ceux d'un individu, nous serons tous gagnant ».

« Au regard de la dégradation de notre environnement. Nous sommes dans l'obligation prompt de participer au développement et à l'épanouissement de notre arrondissement en faisant uniquement le bon choix pour la sauvegarde de notre patrimoine et l'amélioration de nos conditions de vie. C'est le moment de faire appliquer la loi sur la décentralisation (le transfert des compétences de l'Etat aux collectivités) ». Tel est le plan d'action du candidat aux législatives.

Durant son allocution, le candidat aux locales, soutenu par le Rassemblement Héritage et Modernité (RHM), en coalition avec Union Nationale (UN), Vincent De Paul GONDJOUT a invité les électeurs à faire le bon choix pour le développement du 3ème arrondissement. leur plateforme politique s'engage à sortir les quartiers de Libreville des problèmes d'insalubrité, de pénurie d'eau et du phénomène d'insécurité et d'oisiveté des jeunes et de leur insertion dans le monde du travail. « Nous pouvons faire mieux que nos prédécesseurs et nous ferons mieux que ces derniers » a déclaré le candidat Vincent De Paul GONDJOUT. Sous les acclamations de ses sympathisants, il conclut : « de là où nous sommes, nous avions tous une idée, un rêve et des ambitions alors ne brisons pas cela. Soyons maitre de notre destin au lieu de subir, ensemble poursuivons l'effort du changement de notre cité ».