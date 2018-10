Gabon: SOGATRA - Les syndicalistes veulent une commission tripartite

Les agents de la Société gabonaise des transports ont tenu le lundi 1er octobre, une Assemblée générale. Dans l'optique de poursuivre les négociations avec l'Etat, le syndicat a émis la proposition de la création d'une commission tripartite comme préalable à la réduction de la masse salariale, afin de rétablir l'équilibre de la Sogatra et préserver l'emploi.

En grève depuis mars dernier pour motif de salaires impayés, règlement de la dette à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et le rétablissement de leur assurance maladie ASCOMA, les agents de la Société Gabonaise de Transport avaient perçu le jeudi 27septembre, un salaire d'un seul mois, sur sept mois d'impayés. Mécontent, le syndicat avait donc maintenu le gel des activités en exigeant un paiement de deux mois de salaires pour reprendre le chemin du travail.

Hier, à l'issue de l'Assemblée générale tenue dans le cadre de cette situation de grève déclenchée depuis le 24 septembre, le syndicat et l'ensemble du personnel, ont décidé de manière collégiale, de proposer à l'Etat de mettre en place une Commission Tripartite qui permettra de rétablir la santé financière de la Sogatra et préserver l'emploi de tous. Cette Commission servira à vérifier les statuts de certains agents ayant gravi des échelons frauduleusement afin de restaurer la position, le grade de chacun et de baisser la masse salariale de la société.

« Pour bénéficier d'une catégorie au sein de la Sogatra, il faut gravir quatre échelons, et pour obtenir un échelon, il faut avoir deux ans d'ancienneté. Une catégorie correspond donc à huit ans d'ancienneté. De ce fait, il est inconcevable qu'une personne ait intégré la Sogatra en 1997 et qu'en 2018 puisse être en dixième catégorie sachant que de sa naissance à cette année, la Sogatra en ait à ses vingt et un an. Cette personne aurait-elle fait plus de trente ans dans la société ? A cela s'ajoute, les personnes avec des maladies de longues durées, des pré- retraites, d'autres détenant des faux diplômes etc. Ce sont toutes ces irrégularités que cette Commission ambitionne résoudre », a expliqué le secrétaire général du syndicat, Monsieur Cyril Gaston Ndoudi Ledoumou.

Prolongeant la grève jusqu'au 6 octobre à cause de la période électorale, le syndicat menace de suspendre le service minimum et de faire appel à tous les syndicats du transport pour empêcher le transport des usagers si la Commission Tripartite proposée n'est pas validée.