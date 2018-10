Madagascar National Parks - Des infrastructures de lutte contre les feux dans les Aires Protégées

Environ 58% des feux au niveau des 43 Aires Protégées, gérées par Madagascar National Parks (MNP) apparaissent généralement au cours des mois de septembre, octobre et novembre de l'année.

En effet, presque la moitié du réseau sont sensibles aux feux de végétation durant cette période, pour ne citer que les cas des Réserves Spéciales d'Ambohitantely ,Andranomena et des Parcs Nationaux d'Andohahela et Ankarafantsika. Les principales causes sont notamment d'origine naturelle, soit des feux provoqués par la foudre comme dans le parc national d'Isalo en 2017, ou bien culturelle ou intentionnelle en vue d'effacer les traces des Dahalo, d'après les enquêtes menées par MNP. Cela peut également provenir des feux incontrôlés en dehors des Aires Protégées. Face à cette situation, MNP ne cesse d'améliorer chaque année ses moyens de préservation de ces Aires Protégées contre les feux, en mettant en place de nouvelles infrastructures de lutte. Une baisse de points de feux d'environ 17% a été enregistrée durant ce mois de septembre comparé à celui de l'année précédente

Faciliter les interventions. Concernant ces infrastructures de lutte, on peut citer entre autres, la construction de tours de guets qui permettent de détecter rapidement les feux à part les informations reçues par satellite ainsi que l'ouverture et l'entretien des pare-feux servant de barrière anti-incendie. C'est un moyen utilisé pour ralentir et bloquer la pénétration des feux dans une Aire Protégée. En cas de détection de feux, ces pare-feux permettent également d'empêcher la propagation des feux. La mise en place des impluviums n'est pas en reste. C'est pratiqué pour collecter des eaux de pluie et de ruissellement en vue de faciliter l'approvisionnement en eau durant la lutte active. Ces infrastructures de lutte ont pour rôle de faciliter les interventions tout en limitant les dégâts en cas de feu déclaré, a-t-on appris.

Affaire de tous. Entre temps, MNP développe et entretient des aménagements destinés à prévenir les incendies de forêts et, à favoriser la lutte active. Il utilise également les données provenant des satellites pour alerter les agents sur place en cas de détection de feu. Ce qui permet de mener efficacement cette lutte active par rapport à la localisation précise des points de feux, tout en assurant une intervention rapide pour l'extinction des feux. Par ailleurs, toutes les parties prenantes au niveau local et régional sont sollicitées car la lutte contre les feux est l'affaire de tous. C'est le cas, entre autres, des sapeurs pompiers de la région Boeny qui ont contribué à l'extinction des feux détectés dans le parc national d'Ankarafantsika. Les renseignements fournis par les villageois et agents sur place ne sont pas en reste. De son côté, MNP s'est doté de matériels et équipements nécessaires tels que les outillages, le sac à eau, les talkies-walkies, les citernes incendies souples, une motopompe et des kits de camping. Mais ce n'est pas tout ! Il vient d'acquérir des matériels de stockage d'eau pour le parc national d'Isalo.