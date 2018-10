C'est décidée la séance de tirs au but entre CNaPS Sports et Elgeco Plus qui se disputera cet après-midi à 14 heures au Stade de Mahamasina, entrant dans le cadre des rencontres des demi-finales de la Telma Coupe de Madagascar.

A cause de l'obscurité dimanche, cette séance de tirs au but n'a pas pu être tirée après un match nul et vierge de 1-1 partout entre les deux équipes à la fin du temps additionnel. L'AS Adema connaitra alors son adversaire pour la finale prévue qui se disputera ce dimanche.