Madagascar: Aviation Civile de Madagascar - Cinq nouveaux inspecteurs hautement qualifiés

Veiller sur la capacité de l'industrie de l'aérien à disposer de ressources humaines hautement qualifiées et en nombre compatible avec les besoins d'un développement durable, fait partie des orientations principales sur lesquelles repose le développement durable du secteur aérien.

Normes. Plus précisément quatre inspecteurs de la sécurité aérienne et un médecin de l'aviation civile ont prêté serment le 24 septembre dernier lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au Palais de la justice à Anosy. Et ce, conformément aux normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) dont fait partie Madagascar en tant que membre à part entière. Avec les 28 inspecteurs déjà opérationnels, l'ACM en compte dorénavant 33. Cette opération entre dans la politique générale de l'Etat de développer le tourisme dans la mesure où, disposer d'inspecteurs qualifiés et en nombre suffisant permet une bonne gestion du secteur aérien qui joue un rôle important dans la relance du secteur touristique. En effet, la perspective de Madagascar de tripler les flux touristiques à l'horizon 2020 repose en particulier sur la capacité de l'industrie du transport aérien à accompagner le tourisme, offrir des sièges en nombre suffisant, dans des avions sûrs et ponctuels. La hausse du nombre de vols entraîne une augmentation des charges de contrôle et de surveillance.

Ressources spécialisées. Aussi, il est crucial de disposer d'inspecteurs qualifiés en nombre suffisant pour répondre entièrement aux besoins accrus en activités de surveillance de la sécurité et de la sûreté.'« L'ACM souhaite ainsi développer les ressources spécialisées pour, dans l'avenir, satisfaire une demande régionale au travers d'une coopération technique dans la zone de l'Océan Indien. » déclare James Andrianalisoa, D.G de l'ACM qui préside depuis le mois de mars 2015 le Comité des Aviations Civiles des pays de la COI.Actuellement,la rareté de la mise à disposition de cette catégorie de ressources humaines, , est en effet une aubaine pour le secteur aérien de l'Océan Indien. L'ACM prévoit d'ailleurs de continuer la formation et le recrutement tous les ans, afin de constituer un vivier de spécialistes. Le recrutement et la formation de ces inspecteurs hautement qualifiés entrent également dans le cadre des programmes à long terme de l'ACM, destinés à assurer un niveau élevé de sécurité et de sûreté des opérations aériennes à Madagascar. Ces inspecteurs seront suivis dans leurs activités et, recevront des mises à jour permanentes de leur connaissance, afin que l'industrie aérienne qu'ils surveillent bénéficie des compétences compatibles avec les exigences des instances internationales du transport aérien.