Madagascar: Salon nautique Grand Pavois - La destination Madagascar intéresse les touristes de la région Nouvelle-Aquitaine

Les visiteurs ont adoré les maquettes de bateaux fabriqués par des artisans malagasy.

Une grande affluence de visiteurs a été observée durant le week-end au hall dédié à Madagascar, en tant que pays invité d'honneur du salon nautique Grand Pavois qui s'est tenu pendant cinq jours à La Rochelle.

Ce salon international à flot met en avant, toutes les activités nautiques proposées par 35 pays participants dont Madagascar. Les exposants malagasy notamment les artisans, les Tours Opérateurs et les Offices Régionaux du Tourisme de Madagascar, ont pu démontrer aux visiteurs les avantages comparatifs du pays en matière du tourisme. En tout, « la destination Madagascar est encore chère mais intéresse particulièrement les touristes français résidant à La Rochelle et les autres régions de France comme Bordeaux, Nantes, Brest et Toulouse. Ceux-ci se sont déplacés uniquement pour visiter ce salon nautique Grand Pavois », a déduit Volasoa Raveloson, directeur exécutif de l'Office National du Tourisme de Madagascar.

Circuits combinés. Elle a rappelé que les Rochelais sont issus des familles de marins et ont un attachement particulier à la Grande île , étant donné que leurs parents ou arrières grands-parents y ont vécu. Ils veulent ainsi revenir à Madagascar en vue de retrouver leurs racines. En outre, la plupart des touristes français vivant à La Rochelle sont dans la catégorie de troisième âge, ayant un pouvoir d'achat élevé pour faire le tourisme. « Ils veulent avoir des informations sur les circuits combinés tels que les activités nautiques et les activités terrestres. On peut citer, entre autres, les plongées sous-marines ou la pêche aux gros, ainsi que la randonnée ou la visite des parcs nationaux. Au niveau des stands des Tours Opérateurs malagasy et de celui de l'ONTM, bon nombre de visiteurs ont confirmé leurs réservations pour un voyage à Madagascar à la prochaine année, ou bien dans deux ans », a-t-elle déclaré. A titre d'illustration, Erika, une Rochelaise est très intéressée de venir à Madagascar. En effet, « ma mère fût née en 1923 à Mananara Nord. Ma principale motivation est de connaître mes racines. Je veux également m'imprégner sur la vie des gens. Je veux aller en contact avec eux. Je compte y voyager dans deux à trois ans », a-t-elle programmé.

2e patrie. Quant à Evelyne Milaguet, une autre touriste venant de la région Nouvelle-Aquitaine, a exprimé que Madagascar est une destination rêvée. « J'ai séjourné à Maurice mais à Madagascar, il y a autre chose, du plus. J'ai envie de découvrir le côté sauvage le plus aventuré de ce pays. On y trouve une richesse naturelle que les autres pays n'en ont pas », a-t-elle confié. Pour Eric, un touriste français qui a été très impressionné quand il a visité les stands des artisans, a avancé qu'il est passionné de Madagascar. « J'y étais déjà en 2000 pour le tourisme en choisissant la destination Sud, soit à Tuléar. J'aimerai bien y retourner pour voire l'île aux tortues dans la partie de Diégo. J'aime tout à Madagascar, soit le soleil, la nourriture et les arts malagasy qui sont très fins. C'est ma 2e patrie étant donné que mes parents y ont vécu en 1978 », a-t-il conclu.